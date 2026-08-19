El Centro Kennedy informa al tribunal que no restaurará el nombre de Trump antes del 8 de septiembre

FOTO: El Centro Kennedy dice al tribunal que no restaurará el nombre de Trump antes del 8 de septiembre

WASHINGTON — El Centro Kennedy notificó a un tribunal federal que no buscará restablecer el nombre del presidente Donald Trump en la fachada del edificio antes del 8 de septiembre, en el contexto de una nueva disputa legal sobre el futuro del recinto cultural.

En un informe presentado el martes, los opositores a esta medida advirtieron que algunos miembros de la junta del Centro Kennedy, vinculados a Trump, parecen decididos a desafiar una orden judicial previa que ordena la eliminación del nombre del presidente republicano. La institución indicó que no avanzará con sus planes hasta después del Día del Trabajo, para permitir que se presenten argumentos legales.

Los abogados de la representante Joyce Beatty, demócrata de Ohio y miembro ex officio de la junta, instaron al juez federal de distrito Christopher Cooper a emitir un fallo antes, argumentando que hay razones para creer que los demandados intentarán ejecutar la resolución ilegal en cuanto se presente la oportunidad después del 8 de septiembre.

Una reunión de la junta programada para este mes, que se esperaba centrarse en gran medida en opciones para cerrar el Centro Kennedy por renovaciones, se convirtió en un nuevo intento por colocar el nombre de Trump en el edificio, dentro de un esfuerzo más amplio del presidente y sus aliados por dejar una huella física en la capital del país.

La junta aprobó una resolución para renombrar la plaza frente al edificio en honor a Trump y añadir su nombre a la fachada, que diría: "El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump". En el documento, Beatty indicó que la junta también acordó incluir una referencia adicional al presidente si el Trump Kennedy Center Fund alcanzaba los 100 millones de dólares.

En caso de que esto se concrete, la fachada diría: "El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump y dotado de fondos por el Trump Kennedy Center Fund".

La junta también votó a favor de un cierre de dos años por renovaciones, mientras que parte de la programación emblemática de la institución, incluidos los Premios del Centro Kennedy y el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, se llevaría a cabo en sedes externas. La Orquesta Sinfónica Nacional anunció que dividirá su próxima temporada entre seis recintos en Washington y sus alrededores.

Cooper dictó en mayo que las letras del nombre de Trump instaladas en el edificio se añadieron ilegalmente y ordenó su remoción, una decisión que el gobierno no ha logrado revocar en los tribunales. Desde entonces, una lona ha cubierto el área donde estaban las letras, lo que ha frustrado a quienes buscan eliminar el nombre del presidente del edificio.

En su último escrito, el Centro Kennedy no asumió ningún compromiso para retirar la lona, afirmando que esta se colocó para facilitar la remoción del nombre de Trump y que es parte de un sistema más amplio necesario para "pruebas de agua y reparaciones estructurales del voladizo del techo".

Los abogados de Beatty cuestionaron la integridad de la votación de la junta, reflejando preocupaciones que Cooper planteó al calificar una votación anterior como "mal informada y aparentemente predeterminada".

Previo a la reunión de agosto, la administración del Centro Kennedy indicó que presentaría a la junta tres opciones, incluyendo un cierre total o un cierre parcial que permitiría "cierto acceso público continuo y programación limitada en espacios no afectados" por las obras. Una tercera opción consideraría cierres por fases para atender las necesidades más urgentes del Centro, mientras se mantiene una cartelera completa.

El Centro Kennedy también informó que un analista de Delta Consulting Group concluyó que un cierre parcial de cuatro años incrementaría los costos y la duración de la construcción, además de generar preocupaciones de seguridad. El analista recomendó proceder con un cierre total durante dos años, lo que minimizaría los costos y reduciría el tiempo de interrupciones en la programación, preservando la reputación del centro como un recinto de artes escénicas de clase mundial.

Sin embargo, los abogados de Beatty señalaron que los materiales se entregaron a la junta apenas dos días antes de la reunión y que algunos documentos parecían haber sido elaborados antes del fallo de Cooper en mayo. Argumentaron que la votación de agosto para cerrar el Centro Kennedy presenta las mismas fallas que la primera votación.