Aumentan las víctimas por la tormenta Lala en Hawai mientras avanzan los trabajos de limpieza

HONOLULU — La cantidad de víctimas fatales en Hawai debido a la tormenta Lala ha llegado a dos, tras el descubrimiento del cuerpo de un hombre en las cercanías de una carretera. Los trabajos de limpieza avanzan para retirar grandes cantidades de escombros que dejó la tormenta, mientras disminuye el número de hogares y negocios sin electricidad.

Lala, que se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría 3 el miércoles, presentó vientos máximos sostenidos de 205 km/h (125 mph) mientras se desplazaba por aguas cálidas del Pacífico.

El cuerpo del hombre, de aproximadamente 60 años, fue encontrado por residentes el martes en un área de pastizales en el distrito más grande y meridional de la Isla Grande. Esto ocurrió un día después de que se solicitara a la policía realizar una verificación de bienestar, según informó el teniente de policía David Po’ohina en un comunicado. La muerte del hombre parece estar relacionada con la tormenta.

La tormenta Lala afectó la Isla Grande el fin de semana pasado como un huracán, y posteriormente rozó las islas vecinas en forma de tormenta tropical, causando fuertes vientos y lluvias intensas. También se ha atribuido a Lala la muerte de una mujer de 93 años, cuyo cuerpo fue hallado el lunes tras ser reportada desaparecida en Naalehu, en el extremo sur de la Isla Grande.

Los trabajos para retirar el lodo y los escombros continuaron el miércoles. La tormenta inundó edificios y arrancó techos, arrastrando decenas de casas de sus cimientos, dañando puentes y colapsando una carretera que aisló a la comunidad de Pahala.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que la mayor cantidad de precipitación, 1,1 metros (43,54 pulgadas), fue registrada en Laupahoehoe, en la costa noreste de la Isla Grande.

La empresa eléctrica Hawaiian Electric indicó que alrededor de 19,000 clientes aún carecían de electricidad, una notable disminución respecto a casi 104,000 el lunes por la tarde. La compañía anticipa que la mayoría de los servicios se restablecerán para el viernes.

Lala avanzaba el miércoles hacia el noroeste por el océano Pacífico a 15 km/h (9 mph) y se dirigía hacia una región remota que incluye el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Atolón Midway. Este lugar, uno de los más aislados del mundo, alberga a unas pocas decenas de empleados del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, voluntarios y contratistas. Se pronostican condiciones de huracán para partes de la región el jueves.

El centro de huracanes lo clasificó como el primer gran huracán de 2026 en el Pacífico Central. Inicialmente, Lala era una tormenta tropical cuando impactó partes de Hawai el domingo, pasando cerca sin llegar a tocar tierra.

Los meteorólogos también están monitoreando un sistema de tormentas que se encuentra muy al este-sureste de Hawai, donde las condiciones parecen favorables para la formación de una depresión tropical en los próximos días.