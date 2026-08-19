FOTO: Investigación en curso: el novio de Hayden Panettiere presente en el momento de su muerte

GREENVILLE, S.C. — En un reciente informe policial, se reveló que Brian Hickerson, el novio de Hayden Panettiere, y su hermano Zach Hickerson se encontraban en el apartamento de Carolina del Sur donde la actriz falleció durante el fin de semana. Un agente de la policía de Greenville llegó al lugar el domingo por la tarde y fue recibido por los hermanos, quienes indicaron que había una mujer inconsciente en el apartamento.

El informe, publicado el martes, detalla que el oficial observó a los paramédicos intentando reanimar a Panettiere, quien fue declarada muerta a las 2:31 p.m. Tras las maniobras, el agente señaló que "la paciente no parecía tener ninguna razón física evidente para estar inconsciente".

Hasta el momento, no se ha establecido una causa de muerte y las autoridades continúan investigando. Una autopsia no mostró signos de traumatismo y la policía ha indicado que no hay indicios de un posible delito en la escena.

La actriz, conocida por sus papeles en las series "Heroes" y "Nashville", estaba lidiando con problemas de adicción y depresión, y habría cumplido 37 años el viernes pasado.

Relación tumultuosa

La relación entre Panettiere y Hickerson ha sido complicada, marcada por acusaciones de abuso físico. En 2020, Hickerson enfrentó múltiples cargos por delitos graves relacionados con el abuso, aunque no impugnó dos cargos por lesiones a su pareja, y fue condenado a cuatro años de libertad condicional.

Recientemente, solicitó a un juez que redujera su condena a delitos menores, pero la petición fue rechazada. La situación de su relación ha sido objeto de interés público, especialmente tras la publicación de las memorias de Panettiere, "This Is Me", donde habla sobre su experiencia con Hickerson.

En sus memorias, Panettiere reflexiona sobre su deseo de que Hickerson cumpliera una condena suficiente para que entendiera la gravedad de sus acciones, sin que esto lo traumatizara permanentemente. También abordó la importancia de perdonar a su pareja, a quien conoció en 2018.

Informe policial censurado

El informe policial, que ha sido objeto de censura, indica que el agente que respondió a la emergencia habló primero con Zach, quien confirmó que la mujer era la novia de su hermano. El agente observó que Zach estaba muy afectado emocionalmente mientras los servicios médicos intentaban ayudar a Panettiere, mientras que Brian no mostró emoción hasta que se declaró oficialmente su fallecimiento.

Luego de la muerte de Panettiere, el agente escoltó a los hermanos fuera del apartamento y mantuvo una conversación más profunda con Brian, aunque los detalles de esta charla permanecen censurados, al igual que una lista de medicamentos que estaba tomando la actriz.

Problemas de adicción y salud mental

En su libro, Panettiere describe las cicatrices que le dejó su fama temprana y sus luchas con la adicción al alcohol y la depresión posparto tras el nacimiento de su hija, Kaya, en 2014. La niña vive en Ucrania con su padre, Wladimir Klitschko, desde que tenía dos años.

Klitschko se pronunció tras la muerte de Panettiere, asegurando que siempre se asegurará de que su hija recuerde a su madre. La actriz había enfrentado numerosos desafíos personales, incluidos el deterioro del matrimonio de sus padres y la reciente muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, en 2023.

Inicios en la actuación

Hayden Panettiere comenzó su carrera como actriz infantil, impulsada por su madre, Lesley Vogel, y participó en comerciales y telenovelas, ganando notoriedad por su papel en "Guiding Light". A lo largo de su carrera, se destacó en "Heroes" y "Nashville", donde también mostró su talento musical.

En sus memorias, Panettiere reflexiona sobre los traumas que sufrió en su carrera y cómo esto afectó su vida personal. La actriz dejó un legado en la industria del entretenimiento, reconocido por su talento y la lucha que enfrentó en su vida personal.