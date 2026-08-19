Cosecha de uvas en Kandahar se ve afectada por cierres fronterizos con Pakistán

FOTO: Una abundante cosecha de uvas en Kandahar se amarga por cierres fronterizos con Pakistán

KABUL — La provincia sureña afgana de Kandahar se encuentra en plena temporada de cosecha de uvas, con una producción abundante que, sin embargo, no alivia la difícil situación de los productores. Estos enfrentan severas limitaciones para acceder a su principal mercado debido a los enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán.

Desde hace meses, ambos países han estado inmersos en intercambios de disparos a lo largo de su extensa frontera, lo que ha resultado en cientos de muertes. Islamabad acusa al gobierno talibán afgano de proteger a milicianos que realizan ataques en su territorio, acusaciones que son rechazadas por Kabul.

El conflicto ha llevado a cierres de fronteras, obstaculizando una ruta comercial clave y restringiendo a los productores afganos el acceso a su mercado de exportación más importante.

Al verse imposibilitados de vender su fruta fresca, los productores han tenido que recurrir al mercado interno, donde el aumento en la oferta ha provocado una caída en los precios. Muchos han comenzado a secar sus uvas para convertirlas en pasas, un producto que se vende a un precio considerablemente menor.

En un almacén del distrito de Zhari, en Kandahar, ventiladores intentan refrescar el aire cálido que rodea los racimos de uvas dispuestos para secarse. Sin embargo, incluso los precios de las pasas han caído drásticamente.

Sakhi Jan, un viticultor local, expresa su frustración: "Con 10 personas a las que alimentar en casa, apenas logro salir adelante. Antes, 7 kilogramos de pasas se vendían por 1.000 a 1.200 afganis; ahora, solo obtengo entre 400 y 450 afganis".

La situación es crítica en un país donde la pobreza y la desnutrición son generalizadas. "La lucha es mucho más dura ahora", añade Jan, recordando tiempos en que el trabajo era constante y las ventas de uvas aseguraban el sustento.

El llamado a la acción es claro. Jan y otros productores instan a ambos gobiernos a reabrir las fronteras y restablecer el comercio. "La situación actual está causando grandes dificultades", enfatiza.

Abdul Baqi Bina, subdirector de la Cámara de Comercio e Inversión de Kandahar, destaca que el cierre de fronteras ha golpeado fuertemente no solo las exportaciones de uvas, sino también las de otras frutas como las granadas. En 2025, cinco provincias del sur de Afganistán, que son la principal región productora de uvas del país, exportaron 44.225 toneladas, generando 13,8 millones de dólares. Este año, hasta la fecha, solo se han exportado 256 toneladas por un valor de 100.000 dólares.

El exportador Haji Abdul Hai califica la situación de un desastre. "En mis 50 años, nunca he visto estas carreteras cerradas como ahora. Antes, los cierres duraban días; ahora, son prolongados y devastadores".

La falta de comercio ha hecho que la mano de obra en el sector se reduzca drásticamente. El año pasado, el huerto donde trabajaba Qudratullah Popal empleaba a 1.500 trabajadores; este año, apenas 15. "Las uvas son de buena calidad, pero no pueden ser exportadas", lamenta.

El impacto del cierre de fronteras es palpable, afectando no solo a los comerciantes, sino también a los jornaleros y a los dueños de huertos. "Cuando las rutas se bloquean, el sustento de todos queda paralizado", concluye Popal.