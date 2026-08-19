Intensas nevadas en Bolivia causan cierre de rutas y rescate de turistas italianos
Las intensas nevadas que afectan a cinco regiones de Bolivia han cerrado varias rutas. Más de 360 personas, incluidos turistas italianos, fueron rescatados por las autoridades tras quedar varados por la acumulación de nieve.
FOTO: Cadena 3 Noticias
LA PAZ, Bolivia — Las fuertes nevadas que se han registrado en los últimos días impactan a cinco de las nueve regiones del país, provocando el cierre de múltiples rutas, especialmente en el área andina. En la jornada anterior, más de 360 personas quedaron varadas, entre ellas cerca de 60 turistas italianos, quienes fueron asistidos por las autoridades locales.
La región de Potosí, situada al sur de Bolivia, ha sido una de las más afectadas por las nevadas. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, más de 26.000 familias y 323 comunidades que se dedican a la crianza de llamas y ovejas, así como a la agricultura, han sufrido las consecuencias del cierre de carreteras debido a la acumulación de nieve.
El coronel Pompeo Sánchez, comandante departamental de la Policía de Potosí, informó que el martes se brindó asistencia a cientos de personas en diversas rutas, incluyendo a los turistas italianos que regresaban en autobús del Salar de Uyuni, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.
"Ahora todos están bien; siguieron su camino hacia La Paz", comentó Sánchez. En días previos, las autoridades también ayudaron a tres ciudadanos estadounidenses y a dos turistas franceses.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia indicó que, a través de la Unidad de Crisis y en colaboración con la Embajada de Italia en La Paz, asistió a un centenar de ciudadanos italianos que quedaron atrapados en alta montaña debido a las adversas condiciones meteorológicas en Bolivia.
El viceministro de Defensa Civil de Bolivia, Roberto Rivero Zimmermann, destacó que "Defensa Civil coordina con municipios, la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), bomberos y las Fuerzas Armadas para atender a las comunidades y rehabilitar caminos".
La nieve también ha causado problemas en La Paz, donde el tránsito vehicular se ha visto interrumpido debido a una vía resbaladiza por el hielo, generando largas filas de camiones y buses. En los valles de Chuquisaca se reportaron nevadas por primera vez en siete años, al igual que en Oruro y Tarija.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha indicado que no se prevén nuevas nevadas en el altiplano boliviano debido al ingreso de una masa de aire seco que permitirá mejorar las condiciones climáticas; sin embargo, se anticipan bajas temperaturas por la llegada de un frente frío.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en Bolivia?
Intensas nevadas han cerrado rutas en cinco regiones del país, afectando a miles de personas.
¿Cuántas personas fueron rescatadas?
Más de 360 personas, incluyendo cerca de 60 turistas italianos, fueron auxiliadas por las autoridades.
¿Cuál es la región más afectada?
Potosí es una de las regiones más golpeadas por las nevadas, con graves consecuencias para la población local.
¿Qué hizo el gobierno italiano?
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia asistió a un centenar de ciudadanos italianos atrapados en alta montaña.
¿Cómo se coordina la ayuda?
La Defensa Civil de Bolivia trabaja con varias instituciones para atender a las comunidades y rehabilitar caminos.
[Fuente: AP]