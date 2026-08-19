Intensas nevadas en Bolivia causan cierre de rutas y rescate de turistas italianos

LA PAZ, Bolivia — Las fuertes nevadas que se han registrado en los últimos días impactan a cinco de las nueve regiones del país, provocando el cierre de múltiples rutas, especialmente en el área andina. En la jornada anterior, más de 360 personas quedaron varadas, entre ellas cerca de 60 turistas italianos, quienes fueron asistidos por las autoridades locales.

La región de Potosí, situada al sur de Bolivia, ha sido una de las más afectadas por las nevadas. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, más de 26.000 familias y 323 comunidades que se dedican a la crianza de llamas y ovejas, así como a la agricultura, han sufrido las consecuencias del cierre de carreteras debido a la acumulación de nieve.

El coronel Pompeo Sánchez, comandante departamental de la Policía de Potosí, informó que el martes se brindó asistencia a cientos de personas en diversas rutas, incluyendo a los turistas italianos que regresaban en autobús del Salar de Uyuni, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.

"Ahora todos están bien; siguieron su camino hacia La Paz", comentó Sánchez. En días previos, las autoridades también ayudaron a tres ciudadanos estadounidenses y a dos turistas franceses.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia indicó que, a través de la Unidad de Crisis y en colaboración con la Embajada de Italia en La Paz, asistió a un centenar de ciudadanos italianos que quedaron atrapados en alta montaña debido a las adversas condiciones meteorológicas en Bolivia.

El viceministro de Defensa Civil de Bolivia, Roberto Rivero Zimmermann, destacó que "Defensa Civil coordina con municipios, la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), bomberos y las Fuerzas Armadas para atender a las comunidades y rehabilitar caminos".

La nieve también ha causado problemas en La Paz, donde el tránsito vehicular se ha visto interrumpido debido a una vía resbaladiza por el hielo, generando largas filas de camiones y buses. En los valles de Chuquisaca se reportaron nevadas por primera vez en siete años, al igual que en Oruro y Tarija.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha indicado que no se prevén nuevas nevadas en el altiplano boliviano debido al ingreso de una masa de aire seco que permitirá mejorar las condiciones climáticas; sin embargo, se anticipan bajas temperaturas por la llegada de un frente frío.