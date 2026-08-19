Tragedia en Kenia: fallecen Michele Sensi-Contugi y su esposa tras accidente de helicóptero
Michele Sensi-Contugi, director del CNI de Ecuador, y su esposa, Stephany Hollihan, murieron en un accidente aéreo en Kenia, donde también fallecieron cinco estadounidenses.
FOTO: Michele Sensi-Contugi
Un trágico accidente aéreo ocurrió hoy en Kenia, donde el helicóptero que transportaba al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan, se estrelló, resultando en la muerte de ambos. Fuentes oficiales de la Presidencia confirmaron que, además de la pareja ecuatoriana, cinco ciudadanos estadounidenses también perdieron la vida en el incidente.
La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, se pronunció en la red social X (Twitter), manifestando: "Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada" y extendió sus condolencias a las familias afectadas. Según informaron diversas fuentes, Sensi-Contugi era un colaborador cercano del presidente Daniel Noboa, en un país que enfrenta una grave crisis de seguridad, tal como reportaron medios internacionales como DW y la Agencia Noticias Argentinas.
Con 44 años, Sensi-Contugi era hijo de un padre italiano y una madre ecuatoriana. Asumió el cargo de director de Inteligencia en enero de 2024, y en los primeros meses de su gestión, también ocupó el puesto de ministro de Gobierno. Antes de su carrera en el sector público, era reconocido como un empresario millonario en la industria textil.
Su esposa, Stephany Hollihan, de 42 años, era amiga de la primera dama, Lavinia Valbonesi, y en ocasiones modelaba las prendas diseñadas por ella.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Kenia?
Un helicóptero se estrelló en Kenia, resultando en la muerte de Michele Sensi-Contugi y su esposa, además de cinco estadounidenses.
¿Quiénes eran las víctimas?
Michele Sensi-Contugi, director del CNI de Ecuador, y su esposa, Stephany Hollihan, murieron en el accidente.
¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente tuvo lugar el 19 de agosto de 2026 a las 09:13 hora local.
¿Dónde se estrelló el helicóptero?
El helicóptero se estrelló en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe.
¿Qué dijo la vicepresidenta ecuatoriana?
La vicepresidenta María José Pinto expresó su tristeza y condolencias tras la trágica noticia.
[Fuente: Noticias Argentinas]