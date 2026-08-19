Inseguridad en Alta Córdoba: robaron dos locales en cuarenta minutos

La madrugada del domingo, la inseguridad golpeó fuerte en el barrio Alta Córdoba. En un radio de apenas cuatro cuadras y con 40 minutos de diferencia, un delincuente protagonizó dos robos que dejaron a los comerciantes con un importante perjuicio económico.

El primero ocurrió a las 4.20 en un local de celulares ubicado en Mariano Fragueiro al 2400. El ladrón rompió el candado de la puerta, ingresó y se llevó una significativa cantidad de mercadería y dinero: celulares, tablets, dólares y efectivo.

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Cuarenta minutos después, alrededor de las 5, llegó hasta un local gastronómico de Isabel de la Católica al 736. En apenas 18 segundos forzó la puerta de vidrio, rompió el candado e ingresó. Se apoderó de toda la recaudación del local, mercadería y un celular.

Alan Alonso, propietario del comercio gastronómico, relató a Cadena 3 Argentina lo sucedido: “Nos robaron, nos entraron en el local a las 5 de la mañana. Estuvo forcejeando la reja una sola persona que vino con un corta candado, cortó los candados, forzó las cerraduras e ingresó. Nos robó el celular, la recaudación de la caja y también mercadería. Estamos con miedo, estamos inseguros porque se escuchaban los ruidos de las rejas y nada más”.

El comerciante aseguró que es la primera vez que sufren un robo de esta magnitud, aunque anteriormente les habían roto elementos del mostrador.

Además, confirmó que se trata de la misma persona que minutos antes había asaltado el local de celulares ubicado a pocas cuadras: “Cuando vi el video de que habían robado acá un par de locales, tres cuadras más arriba, miré y dije: es la misma persona. Entonces compartí la imagen para que los vecinos estemos atentos”.

La Policía investiga el caso para identificar al autor de ambos hechos, que en tan solo 40 minutos logró cometer dos robos en el mismo barrio y hacerse de un botín millonario.

Informe de Jorge Mercado.