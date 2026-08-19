Miguel Borja, cerca de unirse a América tras su destacada etapa en Emiratos Árabes

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El colombiano Miguel Borja se encuentra a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo de América de México tras su exitosa etapa en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

El delantero, que destacó en el primer semestre con el Al Wasl, ha avanzado en las negociaciones con "Las Águilas" en las últimas horas, y solo restan algunos detalles para concretar su llegada.

El nombre de Borja ha resonado con fuerza durante este mercado de pases, tanto por su pasado en River como por el interés que suscitó en Boca.

A pesar de que el club de La Ribera finalmente optó por la incorporación de Enner Valencia, Borja ha encaminado su futuro hacia el fútbol mexicano.

El colombiano había expresado su deseo de cambiar de aires y dejar el Al Wasl, donde anotó ocho goles en 16 partidos.

América tomó la delantera en las negociaciones, logrando un importante avance para formalizar su llegada.

La intención es que Borja se incorpore mediante una transferencia definitiva y firme un contrato por tres temporadas, aunque aún quedan algunos detalles por resolver en la operación.

La dirigencia azulcrema busca acelerar el acuerdo para que el atacante pueda viajar al Distrito Federal, someterse a la revisión médica y estar a disposición del entrenador Guillermo Almada de cara al inicio del Torneo Clausura.

A los 33 años, Borja tendrá su primera experiencia en la Liga MX, tras una operación fallida con Cruz Azul.

Luego de su paso por River, había acordado su llegada al conjunto mexicano e incluso llegó a entrenarse con su indumentaria, pero la negociación se frustró por un inconveniente con los cupos de extranjeros, lo que lo llevó a Emiratos Árabes Unidos.

Salvo su breve etapa en Livorno de Italia, Borja ha marcado goles en todos los clubes de su carrera: en River registró 62 tantos y 10 asistencias en 159 partidos, a pesar de haber enfrentado críticas en el tramo final de su ciclo.

Sus números incluso llamaron la atención del presidente Juan Román Riquelme, aunque Boca no avanzó formalmente en su contratación.