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Luck Ra y Tuli Acosta: la nueva pareja del momento tras la separación del cantante

El cuartetero Luck Ra fue visto con la bailarina Tuli Acosta en un hotel. La situación genera revuelo tras su reciente separación de La Joaqui.

19/08/2026 | 09:58Redacción Cadena 3

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Luck Ra se mostró acompañado por la bailarina Tuli Acosta en un lujoso hotel.

FOTO: Luck Ra se mostró acompañado por la bailarina Tuli Acosta en un lujoso hotel.

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En el ámbito del espectáculo argentino, la separación de Luck Ra de la cantante La Joaqui ha sido un tema candente en las últimas semanas. A casi tres semanas de que se hiciera oficial su ruptura y tras desmentir la existencia de terceros en discordia, el cuartetero fue visto en un hotel junto a la bailarina Tuli Acosta.

Según reportes de LAM (América TV), Luck Ra se encontraba en el Hotel Hilton, donde había sido contratado para actuar en un evento. Para evitar la difusión de imágenes que pudieran comprometer su imagen, el artista habría implementado un estricto operativo de seguridad.

Este operativo generó malestar entre el personal del hotel, quienes se quejaron por la falta de libre circulación. El periodista Pepe Ochoa comentó que "la gente del hotel se empezó a calentar porque había tres accesos bloqueados, lo que dificultaba el trabajo de quienes se encontraban allí".

Las imágenes de la pareja comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, lo que reavivó la polémica. Aunque no aparecen solos en las fotos, los panelistas de LAM han cuestionado si la habitación del hotel era realmente solo para ellos o si era parte de un alojamiento más amplio para el equipo.

El periodista subrayó: "Hicieron todo ese operativo para que no vean a Luck Ra con Tuli en el hotel". A pesar de la atención mediática, Luck Ra utilizó sus redes sociales para aclarar la situación. En un comunicado, afirmó que con Tuli Acosta "no pasó absolutamente nada" y solicitó a los medios que lo dejen "vivir un duelo tranquilo".

Este episodio revive las declaraciones de La Joaqui en el programa PH: Podemos hablar, donde mencionó que, aunque no hubo un romance, sí existieron situaciones que incomodaron y desgastaron su relación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Luck Ra?
Luck Ra fue visto junto a Tuli Acosta en un hotel, a tres semanas de su separación de La Joaqui.

¿Dónde fueron vistos?
Los artistas fueron vistos en el Hotel Hilton, donde Luck Ra actuó en un evento.

¿Qué generó la situación?
La presencia de Luck Ra y Tuli Acosta provocó un operativo de seguridad que molestó al personal del hotel.

¿Qué dice Luck Ra?
Luck Ra aclaró en redes sociales que no pasó nada con Tuli Acosta y pidió tranquilidad para su duelo.

¿Qué dijo La Joaqui?
La Joaqui mencionó que había situaciones incómodas entre Luck Ra y Tuli Acosta que desgastaron su relación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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