Belgrano enfrenta a Racing en San Luis en busca de un lugar en cuartos de la Copa Argentina

Belgrano enfrenta este miércoles a Racing por los octavos de final de la Copa Argentina, con el objetivo de avanzar a la próxima instancia del certamen.

El partido se disputa desde las 19.15 en el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de Cadena 3.

El “Pirata” buscará seguir en carrera en la competencia y dejar atrás a una “Academia” que llega golpeada, luego de perder sus últimos tres partidos por el Torneo Clausura.

Belgrano, en cambio, atraviesa un presente más favorable y es escolta en su zona en el Clausura, por lo que intentará aprovechar el momento para meterse entre los ocho mejores de la Copa Argentina.

El ganador del cruce enfrentará en los cuartos de final al vencedor del partido entre Boca y Vélez, que jugarán en Córdoba el 2 de septiembre.

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