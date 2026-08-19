Belgrano enfrenta a Racing en San Luis en busca de un lugar en cuartos de la Copa Argentina
El partido se disputa desde las 19.15 en La Pedrera. "El Pirata" quiere seguir soñando en el certamen federal ante una "Academia" que llega golpeada. Transmite Cadena 3.
19/08/2026 | 09:49Redacción Cadena 3
FOTO: Passerini marcó el primer tanto de Belgrano. Foto: Daniel Cáceres/C3.
Belgrano enfrenta este miércoles a Racing por los octavos de final de la Copa Argentina, con el objetivo de avanzar a la próxima instancia del certamen.
El partido se disputa desde las 19.15 en el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis, con arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión de Cadena 3.
El “Pirata” buscará seguir en carrera en la competencia y dejar atrás a una “Academia” que llega golpeada, luego de perder sus últimos tres partidos por el Torneo Clausura.
Belgrano, en cambio, atraviesa un presente más favorable y es escolta en su zona en el Clausura, por lo que intentará aprovechar el momento para meterse entre los ocho mejores de la Copa Argentina.
El ganador del cruce enfrentará en los cuartos de final al vencedor del partido entre Boca y Vélez, que jugarán en Córdoba el 2 de septiembre.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
.
Lectura rápida
¿Quiénes se enfrentan en el partido?
Belgrano y Racing se enfrentan en los octavos de final de la Copa Argentina.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega este miércoles a las 19.15.
¿Dónde se lleva a cabo el encuentro?
En el estadio Único La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis.
¿Qué busca cada equipo en este partido?
Belgrano busca avanzar en la Copa Argentina, mientras que Racing intenta recuperarse tras perder sus últimos tres partidos en el Torneo Clausura.
¿Qué sigue para el ganador del partido?
El ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor del partido entre Boca y Vélez el 2 de septiembre.