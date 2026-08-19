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River se mide con Independiente Santa Fe en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El partido, que se había postergado por el terremoto en Colombia, se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín desde las 21.30. Transmite Cadena 3.

19/08/2026 | 10:12Redacción Cadena 3

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River viene de dejar atrás su seguidilla de derrotas.

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Buenos Aires, 18 agosto (NA) -- River se medirá este miércoles ante Independiente Santa Fe de Colombia, en lo que será la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este encuentro estaba inicialmente programado para la semana pasada, pero se suspendió debido al devastador terremoto que afectó a Colombia.

El partido se disputará desde las 21:30 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, con transmisión de Cadena 3.

El árbitro designado para el encuentro es el venezolano Jesús Valenzuela, con el ecuatoriano Carlos Orbe como encargado del VAR.

River llega a este compromiso tras un importante triunfo por 2-0 ante Argentinos Juniors en el Torneo Clausura, resultado que le permitió romper una racha de seis derrotas consecutivas en torneos de la AFA, la peor en su historia, que había puesto en riesgo la continuidad de su entrenador, Eduardo "Chacho" Coudet.

En la Copa Sudamericana, el conjunto "Millonario" accedió a esta fase tras finalizar primero en el Grupo H, acumulando 14 puntos y superando a Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming de Bolivia.

Por su parte, Independiente Santa Fe participó en la Copa Libertadores durante el primer semestre, pero descendió a la Sudamericana al terminar tercero en su grupo. En los playoffs de la actual competencia, avanzaron con autoridad tras vencer a Caracas de Venezuela con un global de 5-0.

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Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
River enfrenta a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se disputa?
El encuentro está programado para este miércoles a las 21:30.

¿Por qué se suspendió el partido anteriormente?
El partido fue postergado debido al terremoto que afectó a Colombia.

¿Dónde se jugará el partido?
El Estadio Nemesio Camacho El Campín será la sede del encuentro.

¿Cómo llega River a este partido?
River llega tras un triunfo 2-0 sobre Argentinos Juniors, rompiendo una racha de seis derrotas consecutivas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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