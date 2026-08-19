Al menos un muerto y 2.000 evacuados por un aluvión que golpeó el norte de Chile

Un fuerte temporal provocó un aluvión en el norte de Chile, con un saldo de al menos una persona muerta, miles de evacuados, viviendas anegadas y comunidades aisladas. Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades declararon la alerta roja en las zonas afectadas.

Las lluvias intensas aumentaron el caudal de los ríos y activaron distintas quebradas, desde donde descendieron grandes cantidades de barro, agua y otros materiales.

La situación más crítica se registró en Tocopilla, en la Región de Antofagasta. Allí, los torrentes atravesaron sectores urbanos, arrastraron automóviles y camionetas y dejaron a numerosas personas aisladas en sus viviendas.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, cerca del 60% de las casas de la comuna resultaron inundadas. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que unas 2.000 personas debieron ser evacuadas.

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La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, advirtió que las características geográficas de la ciudad agravaron el impacto del temporal. "Tocopilla es un cordón de quebradas", explicó la funcionaria. Además, señaló que existen sectores incomunicados, caminos intransitables y personas cuyo paradero todavía no había podido establecerse.

La emergencia también obligó a trasladar a 540 personas privadas de la libertad desde el Centro Penitenciario de Tocopilla hacia establecimientos ubicados en Antofagasta.

El presidente chileno, José Antonio Kast, declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe en la provincia para disponer de los recursos humanos y materiales necesarios ante la emergencia.

El Ministerio de Educación suspendió las clases en al menos tres regiones. Por su parte, la cartera sanitaria informó que cinco establecimientos de salud quedaron fuera de servicio, por lo que sus pacientes debieron ser derivados a otros centros asistenciales.

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• Cerraron el paso fronterizo Chungará

El temporal también afectó la conexión terrestre entre Chile y Bolivia. Las autoridades resolvieron cerrar preventivamente el paso internacional Chungará debido a la acumulación de nieve en la zona.

La medida dejó varados a diez colectivos internacionales, con cerca de 300 pasajeros que no pudieron continuar su viaje.

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• El fenómeno podría desplazarse hacia Argentina

El doctor en Ciencias Atmosféricas y académico de la Universidad de Magallanes Jorge Carrasco explicó que las precipitaciones fueron causadas por una "baja segregada".

Se trata de una circulación de baja presión ubicada en niveles medios de la tropósfera, a diferencia de los ciclones extratropicales, que suelen desarrollarse cerca de la superficie.

"Es como un trompo de aire frío que gira en el aire y comienza a descender e interactuar con aire cálido y húmedo, formando nubes convectivas, con lluvias y chubascos fuertes", explicó Carrasco al diario chileno La Tercera.

El especialista anticipó que las condiciones mejorarían este miércoles en Chile. Posteriormente, el sistema se desplazaría hacia Argentina y podría reactivarse sobre sectores de Bolivia, Paraguay y el norte argentino. Para el jueves, su influencia también alcanzaría el sur de Brasil y Uruguay.

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