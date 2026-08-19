Brasil enfrenta un aumento del 65% en el uso de la recuperación judicial para evitar quiebras

FOTO: El agro se ve principalmente afectado en Brasil por la coyuntura.

Buenos Aires, 19 de agosto (NA) — Empresas brasileñas están recurriendo con creciente frecuencia a la figura de la recuperación judicial y extrajudicial debido a la falta de acceso a créditos, según reportes de medios del país vecino y lo que ha observado la Agencia Noticias Argentinas.

Con este recurso, las compañías buscan ganar tiempo para renegociar sus deudas y continuar operando, como señalan diversos análisis de medios como Folha de São Paulo y Jornal do Brasília.

Este mecanismo ha crecido un 65,8% entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo periodo de este año, de acuerdo a datos de la consultora RGF, especializada en reestructuraciones empresariales.

Problemas en el sector agropecuario

Se han presentado miles de solicitudes de recuperación judicial por parte de firmas del agronegocio, así como del transporte y la logística, continúa el informe.

En términos numéricos, para 2025, las recuperaciones judiciales pasaron de 43 a 82 casos, lo que representa un incremento del 90%. Hasta la fecha, este año ya se contabilizaban 44 casos, según datos del Obre (Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial).

"La coyuntura arruina empresas fragilizadas", declaró Claudio Damasceno, un especialista en reestructuraciones. Casas Bahia y Marabraz son dos de las empresas que han solicitado la reestructuración judicial en la última semana.

El número de entidades dedicadas al agro que han optado por esta herramienta en Río de Janeiro aumentó un 66% en el último año.

Los sectores vinculados al campo atribuyen la crisis a la escasez de crédito, los precios internacionales de los insumos y los efectos adversos del clima.

La industria brasileña también enfrenta desafíos por la competencia de productos importados desde China, según analistas consultados por los medios mencionados.

¿Qué significa la recuperación judicial en Brasil?

La recuperación judicial en Brasil es un proceso legal que permite a una empresa con dificultades financieras renegociar sus deudas de manera ordenada mientras continúa funcionando.

Su principal objetivo es evitar la quiebra, proteger los empleos y mantener la actividad económica en marcha.

Este procedimiento está regulado por la Ley 11.101/2005 y es conocido en Argentina como concurso de acreedores.