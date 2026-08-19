Israel bombardea base aérea en Siria tras visita de delegación turca

DAMASCO, Siria — Una delegación de Turquía había estado en la base aérea de Abu Duhur, ubicada en el norte de Siria, el día anterior a que esta sufriera un ataque aéreo por parte de Israel, según lo afirmaron funcionarios sirios.

Los bombardeos israelíes, que se llevaron a cabo a primera hora del martes, impactaron en la mencionada base justo después de la salida de la delegación turca, causando daños significativos aunque no se reportaron víctimas. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado donde justificó el ataque al señalar que Siria estaba "a punto de vulnerar" un "statu quo en materia de seguridad" al permitir el despliegue de tropas turcas en el lugar.

Funcionarios sirios, que pidieron permanecer en el anonimato debido a la sensibilidad del tema, confirmaron que la delegación turca había llegado el lunes a la base en la provincia de Idlib para inspeccionar las obras de rehabilitación que se estaban realizando.

Este ataque representa la primera confirmación de la presencia turca en la base de Abu Duhur. Aunque no se han hecho declaraciones públicas al respecto, tanto funcionarios turcos como sirios han expresado su condena al ataque. Entre los que se manifestaron en contra se encuentra Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial para Siria, así como varios países árabes.

El miércoles, los funcionarios turcos no ofrecieron comentarios sobre la supuesta presencia de una delegación militar en la base. Sin embargo, la dirección de comunicaciones de Turquía acusó a Netanyahu de realizar "acusaciones insostenibles" que buscan legitimar los bombardeos ilegales de Israel contra la soberanía y la integridad territorial de Siria. Además, sostuvieron que Netanyahu intenta "impulsar políticas expansionistas y desestabilizadoras en la región" en el contexto de las elecciones en Israel.

La base de Abu Duhur tiene una ubicación estratégica cerca de las fronteras entre las provincias de Idlib, Aleppo y Hama. Durante el gobierno del derrocado presidente sirio Bashar Assad, desde allí operaban aviones de combate como los MiG-23 y MiG-21.

La relación entre Turquía y Siria ha evolucionado, ya que Turquía ha estado apoyando el esfuerzo de Siria por reconstruir sus fuerzas armadas mediante el entrenamiento de personal sirio y el suministro de equipos logísticos. Ambos países firmaron un acuerdo el año pasado que formaliza esta cooperación militar.

Funcionarios turcos han reiterado que Ankara no ve la seguridad de Siria como un asunto separado de la suya propia. Por su parte, Israel ha mantenido una postura crítica hacia el nuevo liderazgo en Damasco, que está encabezado por exinsurgentes islamistas. El presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, ha manifestado que no desea un conflicto con Israel.

Desde la caída de Assad, Israel ha llevado a cabo cientos de bombardeos en Siria, principalmente dirigidos a destruir activos del ejército sirio para evitar que caigan en manos de sus sucesores. Además, Israel mantiene el control sobre una zona de amortiguamiento en el sur de Siria, vigilada por la ONU.

La relación entre Turquía e Israel ha sido tensa, especialmente tras la caída del gobierno de Assad, ya que ambos países buscan frenar la influencia del otro en Siria. Algunos analistas advierten sobre la posibilidad de que la situación evolucione hacia un conflicto indirecto.