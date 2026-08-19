China muestra sus avances robóticos en la Conferencia Mundial de Robots 2026 en Beijing

BEIJING — La Conferencia Mundial de Robots 2026 comenzó el miércoles en Beijing, donde se presentan innovaciones que van desde robots capaces de realizar tareas domésticas hasta humanoides diseñados para el cuidado emocional. Los asistentes pueden ver demostraciones como un robot que intenta doblar una camisa o humanoides que boxean y bailan.

Durante el evento de cinco días, se estima que se exhibirán alrededor de 3.000 productos, aunque la participación internacional es escasa. Una de las atracciones más destacadas fue el estand de Unitree, fabricante de robots humanoides, donde algunos modelos realizaron acrobacias y jugaron ping pong con humanos.

La inauguración de la conferencia coincide con el debut en la bolsa de Unitree en Shanghái. Este evento ocurre en un contexto tenso, dado que semanas atrás, la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. anunció una prohibición a las importaciones de nuevos robots humanoides y convertidores de potencia, citando preocupaciones de seguridad nacional.

En la conferencia, también se exhibieron robots de UBTECH, que mostraron su capacidad para mover componentes en un entorno industrial, una funcionalidad que podría ser útil en fábricas.

Otro foco de atención son los robots humanoides con rostros realistas, promovidos para el cuidado emocional. Jiao Jichao, vicepresidente adjunto de UBTECH Robotics, destacó que uno de estos humanoides puede hablar y realizar diversas expresiones faciales. Su precio es de 168.000 yuanes (más de 24.000 dólares).

Sin embargo, a pesar de las innovaciones presentadas, algunos expertos advierten que muchos de estos robots humanoides son más llamativos como demostraciones artísticas que como herramientas prácticas en el día a día. En una exhibición, un robot que intentó doblar una camisa no logró completar la tarea después de varios intentos, lo que refleja las limitaciones actuales de la tecnología robótica.