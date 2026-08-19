Más del 30% de los uruguayos se sienten pobres, según el INE

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Más del 30% de los uruguayos se autopercibe pobre, según indicó el director técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE), Marcelo Bisogno, en un foro organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Este dato, que el organismo no publica con frecuencia, proviene de la Encuesta Continua de Hogares (ECH). El funcionario expresó: "No entiendo por qué nunca se publicó. Tengo que averiguarlo. Los resultados que dan son significativamente distintos a los de la tasa de pobreza y están por encima del 30%. Es decir, si le preguntamos a la gente en Uruguay hoy: ‘¿Usted se siente pobre?’ Hay más de un 31,3% que dice que sí", según reportó el medio El País de Uruguay.

El economista destacó que la medición de la pobreza incluye dimensiones temporales, subjetivas y culturales. Comparó las respuestas de los encuestados con los últimos datos de pobreza medidos por ingreso correspondientes a 2025, que estiman una tasa de 16,6%, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas. “La tasa de pobreza nuestra es de 16,6%. Sin embargo, más del doble dice sentirse pobre”, afirmó Bisogno, quien añadió: "No hay coincidencia en lo que es el fenómeno subyacente pobreza, pero compartimos que hay privación. Se carece de cosas que los otros sí tienen. Entendemos que la pobreza tiene una dimensión cultural, tiene un toque subjetivo y las privaciones no son siempre las mismas, por lo que es difícil de medir.”

Respecto a la tasa de pobreza subjetiva, que alcanzó al 31,3%, el director del INE aclaró que esta cifra proviene de una "pregunta y una encuesta que está poco trabajada y habría que mejorarla" y que "no lo tomaría como pobreza." En este sentido, explicó que dentro de ese 31,3% hay un 20,7% de personas que se sienten pobres, pero que no son consideradas pobres según el criterio de ingresos, mientras que el 10,5% restante sí está incluido en la medición de pobreza por ingresos y, además, se considera pobre según su percepción subjetiva.