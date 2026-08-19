Operativo de seguridad en Aeroparque por un bolso olvidado en la terminal
Se desalojó el hall de ingreso e intervino por protocolo personal de la brigada de explosivos de la PSA.
FOTO: Operativo de seguridad en Aeroparque por un bolso olvidado en la terminal
Buenos Aires, 19 agosto (NA) — Un bolso abandonado en el hall principal del Aeroparque Jorge Newbery activó esta mañana el protocolo de seguridad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), lo que obligó a desalojar preventivamente parte de la terminal y suspender momentáneamente el ingreso de pasajeros al sector afectado.
Según confiaron fuentes aeroportuarias a la Agencia Noticias Argentinas, el objeto fue detectado por personal de vigilancia en una zona de circulación cercana al área de check-in. Al no poder identificar a su propietario y ante la imposibilidad de descartar riesgos, se dio aviso inmediato a la PSA, que dispuso el aislamiento del perímetro y el retiro de todas las personas presentes.
La unidad de explosivos de la fuerza intervino con los equipos habituales para este tipo de incidentes, incluyendo escáneres portátiles, robots de inspección y elementos de protección balística. Durante la operación, se mantuvo un cordón de seguridad y se interrumpió el tránsito interno para garantizar que no hubiera exposición de pasajeros ni trabajadores.
Tras la inspección, los especialistas confirmaron que el bolso no contenía materiales peligrosos y que se trataba de un objeto olvidado por un pasajero. Una vez descartado cualquier riesgo, se normalizó el movimiento en el hall y se habilitó nuevamente el acceso al público.
El operativo se desarrolló en menos de una hora y no afectó la programación de vuelos, aunque sí generó demoras en el ingreso a la terminal y en los controles de seguridad. Desde la PSA recordaron que, ante cualquier elemento sin identificación, se aplica de manera automática el protocolo de prevención para garantizar la seguridad aeroportuaria.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Aeroparque?
Un bolso olvidado activó el protocolo de seguridad, provocando el desalojo de la terminal.
¿Quién intervino en el operativo?
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue la encargada de gestionar la situación.
¿Cuándo se llevó a cabo el operativo?
El incidente ocurrió la mañana del 19 de agosto de 2026.
¿Dónde se encontró el bolso?
El bolso fue hallado en el hall principal del Aeroparque Jorge Newbery.
¿Por qué se activó el protocolo?
El protocolo se activó al no poder identificar al propietario del bolso y por razones de seguridad.
[Fuente: Noticias Argentinas]