FOTO: Operativo de seguridad en Aeroparque por un bolso olvidado en la terminal

Buenos Aires, 19 agosto (NA) — Un bolso abandonado en el hall principal del Aeroparque Jorge Newbery activó esta mañana el protocolo de seguridad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), lo que obligó a desalojar preventivamente parte de la terminal y suspender momentáneamente el ingreso de pasajeros al sector afectado.

Según confiaron fuentes aeroportuarias a la Agencia Noticias Argentinas, el objeto fue detectado por personal de vigilancia en una zona de circulación cercana al área de check-in. Al no poder identificar a su propietario y ante la imposibilidad de descartar riesgos, se dio aviso inmediato a la PSA, que dispuso el aislamiento del perímetro y el retiro de todas las personas presentes.

La unidad de explosivos de la fuerza intervino con los equipos habituales para este tipo de incidentes, incluyendo escáneres portátiles, robots de inspección y elementos de protección balística. Durante la operación, se mantuvo un cordón de seguridad y se interrumpió el tránsito interno para garantizar que no hubiera exposición de pasajeros ni trabajadores.

Tras la inspección, los especialistas confirmaron que el bolso no contenía materiales peligrosos y que se trataba de un objeto olvidado por un pasajero. Una vez descartado cualquier riesgo, se normalizó el movimiento en el hall y se habilitó nuevamente el acceso al público.

El operativo se desarrolló en menos de una hora y no afectó la programación de vuelos, aunque sí generó demoras en el ingreso a la terminal y en los controles de seguridad. Desde la PSA recordaron que, ante cualquier elemento sin identificación, se aplica de manera automática el protocolo de prevención para garantizar la seguridad aeroportuaria.