Un nene de 3 años sufrió una grave herida en la cara tras ser atacado por un perro en Córdoba

FOTO: Otro ataque de un perro bull terrier a un niño en Córdoba. (Foto: ilustrativa)

Un niño de tres años permanece internado en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba luego de ser atacado por un perro mestizo durante la madrugada del lunes 17 de agosto.

El episodio ocurrió cuando el pequeño se encontraba en la casa de su abuela. Por circunstancias que todavía no fueron precisadas, el animal —descripto por la familia como una cruza de bull terrier— lo mordió en el rostro y le provocó una importante lesión en el pómulo derecho.

El menor fue trasladado por sus familiares e ingresó al shock room del establecimiento municipal. Debido a la gravedad de la herida, el equipo de cirugía resolvió llevarlo inmediatamente al quirófano.

"Se realizó una cirugía compleja para reconstruir la zona lesionada", explicó a Cadena 3 el director del hospital, Daniel Marín. El médico señaló que fue necesario efectuar una gran cantidad de puntos, con especial cuidado tanto funcional como estético.

Marín informó que el niño se encuentra estable y acompañado por un familiar en una sala común. No obstante, aclaró que permanece bajo vigilancia médica debido al riesgo de infección que implica la mordedura de un animal.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias concretas en las que se produjo el ataque. "El único dato que tenemos es que ocurrió durante la madrugada en la casa de un familiar, aparentemente la abuela", indicó el director del centro de salud.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.