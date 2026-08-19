Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 19 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de cielo despejado, con una temperatura actual de 12° y una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 76%, lo que genera un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sureste, contribuyendo a una sensación de frescura.

El clima hoy miércoles 19 de agosto

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad y el viento ligero no afectarán significativamente la sensación térmica, que se mantendrá en niveles agradables. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para CABA es el siguiente: el jueves 20 de agosto se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 17° con cielo nublado. El viernes 21 de agosto, la temperatura mínima será de 6° y la máxima de 11° con algunas nubes. Para el sábado 22 de agosto, se espera una mínima de 7° y una máxima de 12° con cielo despejado. Finalmente, el domingo 23 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 11° con cielo parcialmente nublado.