Diez hinchas de Boca fueron deportados en Paraguay antes del partido con Recoleta

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Las autoridades migratorias de Paraguay expulsaron a 10 hinchas de Boca que intentaban ingresar al país para presenciar la revancha frente a Deportivo Recoleta, debido a que sus nombres figuraban en el sistema con restricciones para asistir a eventos deportivos internacionales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los simpatizantes fueron identificados durante los controles realizados en la frontera y no llegaron a ingresar formalmente al territorio paraguayo.

El comisario Cristino Ayala, jefe de Prevención del departamento Presidente Hayes, explicó que cuando las autoridades cargaron los datos de los argentinos en el sistema migratorio aparecieron las correspondientes restricciones. Cuando intentaron ingresar en el país, en el sistema migratorio saltaron los nombres de ellos y fueron demorados y deportados, explicó el funcionario.

Además, Ayala señaló que los diez involucrados tenían "algún tipo de problemas con la Conmebol" y se encontraban inhabilitados para concurrir a competencias internacionales.

Por el momento no fueron reveladas sus identidades ni se especificaron las infracciones o antecedentes concretos que originaron las prohibiciones, aunque las autoridades confirmaron que todos fueron enviados nuevamente hacia territorio argentino.

La medida formó parte del importante operativo de seguridad preparado en Paraguay por la llegada masiva de simpatizantes de Boca para acompañar al equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Alrededor de 20.000 hinchas "xeneizes" ocuparon las tribunas del Defensores del Chaco, que presentó un clima ampliamente favorable al conjunto argentino pese a que Recoleta ejercía la localía.

Dentro de la cancha, Boca terminó redondeando una noche perfecta al golear 4-0 con tantos de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

La victoria completó un 7-1 en el resultado global, después del 3-1 conseguido en Buenos Aires, y clasificó al equipo argentino a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a San Pablo de Brasil.

La multitudinaria movilización de los hinchas terminó así con un operativo sin mayores inconvenientes, aunque diez simpatizantes ni siquiera consiguieron cruzar la frontera debido a las restricciones internacionales que pesaban sobre ellos.