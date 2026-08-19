El café podría ayudar a reducir la grasa y aumentar la masa muscular, según un estudio finlandés

El café, una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, podría ofrecer beneficios que van más allá de un simple impulso de energía. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Oulu, en Finlandia, reveló que las personas que consumen más café tienden a tener menos grasa corporal y abdominal, así como más masa muscular, a pesar de tener un índice de masa corporal (IMC) similar al de aquellos que beben menos café.

El estudio analizó datos de 2,264 participantes de 46 años, quienes formaron parte de la Cohorte de Nacimiento del Norte de Finlandia 1966. Los investigadores examinaron la relación entre la ingesta habitual de café y diversos metabolitos circulantes, indicadores de riesgo cardiometabólico y niveles de hormonas sexuales.

Beneficios en la composición corporal

Los resultados indicaron que aquellos que consumían más café presentaban niveles más bajos de grasa corporal total y visceral, así como una mayor masa muscular esquelética. Estas diferencias se observaron a pesar de que los grupos de mayor y menor consumo de café tenían un IMC comparable.

Además, un mayor consumo de café se asoció con menores concentraciones circulantes de aminoácidos de cadena ramificada en hombres y mujeres. Cuando estos biomarcadores están crónicamente elevados, se relacionan con la resistencia a la insulina y un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Diferencias hormonales significativas

Los hallazgos también revelaron diferencias hormonales notables, especialmente en hombres. Un mayor consumo de café se asoció con un perfil glucosa-insulina más favorable, niveles más altos de testosterona total y bioactiva, así como mayores concentraciones de globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG). Sin embargo, se observaron niveles moderadamente más bajos de testosterona libre y del índice androgénico libre.

En el caso de las mujeres, las asociaciones hormonales fueron menos extensas, con un consumo elevado de café principalmente relacionado con un aumento en SHBG y menores medidas de andrógenos libres.

El autor principal del estudio, Luca Verroest, investigador doctoral en la Universidad de Oulu, comentó: "El café es consumido por millones de personas diariamente, y sin embargo, aún sabemos sorprendentemente poco sobre cómo se relaciona con nuestro metabolismo y hormonas. Lo que destacó en nuestros hallazgos fue una firma hormonal distinta que no desapareció incluso después de considerar el IMC y factores de estilo de vida, con varias de estas asociaciones variando entre hombres y mujeres".

Implicaciones para la salud metabólica

Estos hallazgos sugieren que las vías hormonales podrían ayudar a explicar algunas de las relaciones observadas previamente entre el consumo de café y la salud metabólica. No obstante, dado que la investigación fue observacional, no se puede establecer que el consumo de café cause directamente las diferencias biológicas identificadas en el estudio.

El contexto del estudio es especialmente relevante, ya que Finlandia se encuentra entre los países con mayor consumo de café en el mundo, con un promedio anual de aproximadamente 11.8 kilogramos (26 libras) por persona.

Los investigadores indicaron que los resultados ofrecen un punto de partida para futuros estudios que busquen determinar si el café en sí produce estos cambios biológicos y, de ser así, qué compuestos podrían ser responsables. Actualmente, se están investigando estas cuestiones utilizando modelos animales, con el objetivo a largo plazo de avanzar hacia estudios de intervención en humanos.

Un estudio titulado "Asociaciones de la ingesta habitual de café con testosterona y marcadores cardiometabólicos: el estudio de la Cohorte de Nacimiento del Norte de Finlandia 1966" fue publicado en el European Journal of Nutrition.