FOTO: La caída de la natalidad en Argentina y sus implicancias para el futuro del país

Por Victoria Bein, Dolores Bolzon, Dolores Dimier y María Sol González (*)

Buenos Aires, 19 de agosto (NA) - La Argentina está atravesando una transformación demográfica sin precedentes en su historia reciente. Entre 2014 y 2024, los nacimientos disminuyeron un 47%, pasando de 777.012 a 413.135. Este fenómeno no es una simple fluctuación temporal, sino un cambio estructural que impactará en las próximas décadas.

Una de las primeras consecuencias será el acelerado envejecimiento de la población. Se prevé que habrá proporcionalmente menos niños y jóvenes, y más adultos mayores, lo que reducirá la población en edad laboral. Esto genera interrogantes sobre la sostenibilidad de los sistemas previsionales, de salud y de redes de apoyo.

Las repercusiones no serán solo económicas. La estructura familiar y las redes de solidaridad intergeneracional también se verán afectadas. Familias más pequeñas significan menos hermanos, tíos y primos para cuidar a una población que envejece.

Por lo tanto, la cuestión de la natalidad no se limita a cuántos argentinos seremos, sino qué tipo de estructura social formaremos y cómo lograremos mantener el cuidado y la solidaridad entre generaciones. En este sentido, seguimos eligiendo a la familia.

Un hallazgo importante del estudio es que la disminución de la natalidad no implica un menor valor de la familia. La vida familiar sigue siendo, con mucho, la principal fuente de satisfacción para los argentinos, superando a la carrera profesional y a los amigos. Sin embargo, ha cambiado el papel que juegan los hijos en los proyectos de vida de las generaciones más jóvenes.

En las últimas décadas, la maternidad y paternidad han dejado de ser vistas como un paso natural hacia la adultez y se han convertido en una elección más. Esto es especialmente evidente entre quienes tienen entre 18 y 34 años, ya que solo un tercio considera importante ser padres.

Por lo tanto, no se puede hablar de una crisis familiar, sino de una transformación en el significado de la parentalidad. La familia sigue siendo valorada, pero tener hijos ya no es visto como un componente esencial de un proyecto vital.

Esto plantea una pregunta cultural fundamental: ¿estamos logrando transmitir a las nuevas generaciones el valor de la experiencia de ser padres, no solo en términos de responsabilidades y costos, sino también en su capacidad de transformar y enriquecer la vida?

MENOS PERSONAS, ¿MEJORES CONDICIONES?

Es importante comprender que la cuestión no se reduce a elegir entre tener menos personas y cuidar mejor de ellas, ya que ambas dimensiones son necesarias.

Una sociedad debe garantizar las mejores condiciones para cada niño que nace, y la cantidad de población no determina por sí sola el desarrollo de un país. Sin embargo, una caída de la natalidad tan pronunciada como la que estamos observando tiene consecuencias que no se pueden pasar por alto.

Una población más pequeña y envejecida significa menos personas en edad activa para mantener los sistemas de seguridad social y salud, mientras aumenta la proporción de personas que necesitarán esos servicios. También se reducen las redes familiares que históricamente han jugado un papel clave en el cuidado.

Por eso, el objetivo no debe ser simplemente adaptarse a una población en disminución, sino entender las causas del fenómeno y crear condiciones que permitan a quienes desean formar una familia tener esa oportunidad.

Nuestro estudio indica que estas condiciones no se limitan a aspectos económicos. La flexibilidad horaria (62,9%) y el trabajo remoto (48,3%) son valorados como incentivos más que las asignaciones familiares (16,9%). Esto evidencia que la conciliación entre vida laboral y familiar es fundamental.

UNA TRANSICIÓN DESIGUAL: LA BRECHA TERRITORIAL NO SE CIERRA SOLA

La transición demográfica no ocurre de manera uniforme en todo el país. Entre 2014 y 2024, las caídas más pronunciadas en nacimientos se registraron en Tierra del Fuego (-59%), Santa Cruz (-56%), Jujuy (-55%), CABA (-51%) y la provincia de Buenos Aires (-50%), mientras que en Chaco y Santiago del Estero la disminución fue menor (-37%).

Estas diferencias indican que no existe una única realidad demográfica en Argentina. Se combinan distintas estructuras poblacionales, niveles de urbanización y patrones familiares.

El envejecimiento también presenta importantes variaciones territoriales. Por ejemplo, la esperanza de vida de los hombres puede diferir hasta 6,4 años entre regiones como el NEA y la Patagonia.

Esto implica que las políticas públicas no pueden diseñarse bajo la suposición de un país demográficamente homogéneo. Una Argentina que envejece a ritmos distintos necesita respuestas específicas, especialmente en áreas como salud, educación y empleo.

Un dato que merece atención es que los hogares unipersonales aumentaron del 13% al 25% entre 1991 y 2022. Esto no necesariamente indica una pérdida de vínculos, pero sí muestra un cambio en las estructuras de convivencia y cuidado.

CUIDAR NIÑOS Y SOSTENER UNA SOCIEDAD DEMOGRÁFICAMENTE VIABLE

No creemos que debamos aceptar la caída de la natalidad como un fenómeno inevitable. Tampoco se trata de promover la maternidad o paternidad a cualquier costo ni de cuestionar decisiones individuales.

El desafío radica en crear las condiciones para que quienes desean ser padres puedan concretar ese deseo, al tiempo que garantizamos que cada niño crezca en un entorno de cuidado y oportunidades.

La disminución de los nacimientos tiene efectos que trascienden a las familias que hoy deciden tener o no tener hijos. Una sociedad con menos niños y jóvenes y una mayor proporción de adultos mayores tendrá que sostener sistemas de salud y previsión con una base de población activa cada vez más reducida, además de contar con redes familiares más pequeñas para atender las necesidades de cuidado.

Por eso, no basta con pensar solo en subsidios económicos. Es necesario implementar políticas que faciliten la compatibilidad entre trabajo y vida familiar, que eliminen las barreras para quienes quieren tener hijos y que fortalezcan las redes de cuidado. También es imprescindible mantener una conversación cultural sobre el valor de la maternidad y paternidad dentro de la vida familiar.

Una sociedad que no cuida a sus niños enfrenta serios problemas. Pero una sociedad que deja de tenerlos también compromete su futuro.

El desafío, entonces, no es elegir entre natalidad y cuidado. Necesitamos ambas cosas: que cada niño que nace reciba el cuidado adecuado y que quienes desean formar una familia encuentren una sociedad que facilite ese proyecto. La natalidad no se trata solo de cuántos somos: también refleja la confianza en el futuro y la capacidad para construir una sociedad sostenible entre generaciones. Es esencial revalorizar y visibilizar lo que a menudo es invisible.

(*) Investigadoras del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral.

Agencia NA