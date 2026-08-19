Más de 100 muertos tras el derrumbe de una mina de oro en República Centroafricana
El trágico derrumbe de una mina de oro en Zamboye, República Centroafricana, ha dejado más de 100 muertos y varios heridos. Las autoridades locales temen que la cifra aumente, ya que hay personas desaparecidas.
FOTO: Cadena 3 Noticias
BANGUI, República Centroafricana — La cifra de víctimas fatales por el colapso de una mina de oro en el oeste de la República Centroafricana ha superado los 100, según informaron el miércoles un voluntario de la Cruz Roja y un funcionario local.
El accidente ocurrió el martes por la mañana en la aldea de Zamboye, ubicada en la prefectura de Nana-Mambere, cerca de la frontera con Camerún. La mina, que operaba en condiciones rudimentarias, colapsó, provocando la tragedia.
El voluntario de la Cruz Roja, Gervais Ganagoroh, señaló que hasta el momento se han recuperado más de 100 cuerpos, mientras que varios sobrevivientes presentan heridas graves.
Por su parte, Bertrand Be Yangué, miembro del consejo juvenil de Zamboye, también confirmó que la cantidad de muertos supera los 100 y advirtió que podría incrementarse, ya que muchas personas siguen desaparecidas y otras permanecen atrapadas entre los escombros.
"Encontrarlos con vida sería un milagro", expresó Yangué. "Estamos tristes y con el corazón roto al ver a jóvenes, hombres y mujeres, perecer después de venir a las minas para salvar a sus familias de la desesperación".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en República Centroafricana?
Un derrumbe en una mina de oro dejó más de 100 muertos y varios heridos.
¿Dónde sucedió el accidente?
En la aldea de Zamboye, en la prefectura de Nana-Mambere, cerca de Camerún.
¿Quiénes están involucrados en la situación?
Voluntarios de la Cruz Roja y autoridades locales están trabajando en las labores de rescate.
¿Cuántas personas han sido recuperadas?
Hasta el momento se han recuperado más de 100 cadáveres, y varios sobrevivientes están gravemente heridos.
¿Qué se espera en los próximos días?
Se teme que la cifra de muertos aumente, ya que hay personas desaparecidas y atrapadas bajo los escombros.
[Fuente: AP]