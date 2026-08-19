Más de 100 muertos tras el derrumbe de una mina de oro en República Centroafricana

BANGUI, República Centroafricana — La cifra de víctimas fatales por el colapso de una mina de oro en el oeste de la República Centroafricana ha superado los 100, según informaron el miércoles un voluntario de la Cruz Roja y un funcionario local.

El accidente ocurrió el martes por la mañana en la aldea de Zamboye, ubicada en la prefectura de Nana-Mambere, cerca de la frontera con Camerún. La mina, que operaba en condiciones rudimentarias, colapsó, provocando la tragedia.

El voluntario de la Cruz Roja, Gervais Ganagoroh, señaló que hasta el momento se han recuperado más de 100 cuerpos, mientras que varios sobrevivientes presentan heridas graves.

Por su parte, Bertrand Be Yangué, miembro del consejo juvenil de Zamboye, también confirmó que la cantidad de muertos supera los 100 y advirtió que podría incrementarse, ya que muchas personas siguen desaparecidas y otras permanecen atrapadas entre los escombros.

"Encontrarlos con vida sería un milagro", expresó Yangué. "Estamos tristes y con el corazón roto al ver a jóvenes, hombres y mujeres, perecer después de venir a las minas para salvar a sus familias de la desesperación".