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River se prepara para el duelo contra Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana

El "Millonario" buscará comenzar la serie de octavos de final de Copa Sudamericana con el pie derecho.

19/08/2026 | 12:49Redacción Cadena 3

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El director técnico de River, Eduardo Coudet.

FOTO: El director técnico de River, Eduardo Coudet.

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Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- River Plate se enfrentará esta noche a Independiente Santa Fe de Colombia en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El entrenador Eduardo "Chacho" Coudet ya tendría definido gran parte del equipo titular, que presentará una novedad en la defensa.

En la portería, el joven Santiago Beltrán será el encargado de proteger el arco, tras haber tenido destacadas actuaciones que le han valido la titularidad en el club. La sorpresa en la defensa se debe a que, ante la falta de laterales derechos naturales, Lucas Martínez Quarta ocupará esa posición. En el lateral izquierdo se alineará Facundo González, mientras que la pareja de centrales estará conformada por Nicolás Otamendi y Lautaro Rivero.

En el mediocampo, la contención estará a cargo de Aníbal Moreno y Tobías Andrada. La única incógnita se presenta en la línea ofensiva, donde aún no se ha definido si Thiago Almada o Tomas Galván acompañarán a Joaquín Freitas y a Ángel Correa.

Finalmente, el delantero colombiano Rafael Santos Borré será la referencia en el ataque, buscando demostrar su potencial en su regreso al club. El encuentro, que estaba programado para la semana pasada, se suspendió debido al devastador terremoto que afectó a Colombia y se llevará a cabo a las 21:30.

Así formaría River ante Independiente Santa Fe: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada o Tomas Galván; Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Lectura rápida

¿Quién enfrenta a River Plate?
Independiente Santa Fe de Colombia.

¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro está programado para esta noche a las 21:30.

¿Por qué se suspendió el partido anterior?
Se suspendió debido a un devastador terremoto que afectó a Colombia.

¿Quién es el arquero de River?
El arquero será Santiago Beltrán, quien ha tenido buenas actuaciones.

¿Qué novedad hay en la defensa?
Lucas Martínez Quarta ocupará la posición de lateral derecho por la ausencia de jugadores naturales en esa posición.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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