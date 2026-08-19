La categórica carta de "Chiqui" Tapia sobre la final del Mundial: "Un mes de la mentira"

FOTO: El presidente de AFA fue contundente a un mes de la final perdida con España.

A un mes de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, publicó una extensa carta en sus redes sociales en la que cuestionó las versiones que pusieron en duda el compromiso de los jugadores durante el partido decisivo.

Tapia apuntó contra quienes, según sostuvo, llevaron adelante una “campaña miserable para instalar que esta Selección se había entregado”.

El titular de la AFA hizo referencia a las distintas versiones y teorías que surgieron después de la derrota 1-0 ante España, disputada en el MetLife Stadium de Nueva York, y reclamó que quienes difundieron esas acusaciones se hicieran responsables de sus dichos.

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“Lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo”, expresó.

Tapia defendió el desempeño de los futbolistas y cuestionó a quienes, desde afuera de la cancha, instalaron dudas sobre el compromiso del equipo.

“Mientras nuestros jugadores dejaban todo dentro de la cancha, algunos afuera hacían exactamente lo contrario: sembraban odio, dividían, ensuciaban y buscaban destruir la imagen de una Selección que se ganó el respeto de millones”, sostuvo.

El presidente de AFA también aseguró que existió una operación para instalar una determinada versión sobre lo ocurrido en la final y reclamó que los responsables no intentaran dejar atrás sus declaraciones simplemente con el paso del tiempo.

“No alcanza con callarse. No alcanza con esperar que pase el tiempo. No alcanza con cambiar de tema y hacer como si nunca hubieran dicho nada”, manifestó.

En ese sentido, advirtió: “Y aunque ahora quieran evitar los comentarios, los reclamos o los reproches de la gente por todas las mentiras que dijeron, no van a poder borrar lo que hicieron”.

Tapia cerró su mensaje con una fuerte defensa de los integrantes del seleccionado argentino y una advertencia hacia quienes los acusaron de no haber dejado todo en la cancha.

“Porque hay palabras que tienen consecuencias y acusaciones que dejan marcas”, afirmó.

Y fue contundente al referirse a las acusaciones contra los futbolistas: “De tratar de traidores a los jugadores no se vuelve”.

"Pasó un mes y todavía no escuchamos una disculpa. Mientras tanto, los jugadores, el cuerpo técnico y colaboradores siguen con la frente en alto. Ellos saben lo que hicieron aquel día y lo que dejaron en esa cancha. Y saben que, cuando terminó la final, no le debían nada a nadie. Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar. Los que mintieron, sí", cerró.