En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

Más de 2.000 kilómetros por Central: los primeros hinchas ya viven la previa en Brasil

Los primeros simpatizantes canallas llegaron a San Pablo y se reunieron en Guarujá, mientras se espera el arribo de más colectivos con hinchas que acompañarán al equipo en la revancha ante Corinthians.

19/08/2026 | 09:28Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Los primeros hinchas de Rosario Central ya llegaron a Brasil.

FOTO: Los primeros hinchas de Rosario Central ya llegaron a Brasil.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Los primeros hinchas de Rosario Central ya llegaron a Brasil para acompañar al equipo en la revancha ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. Algunos de los simpatizantes comenzaron a disfrutar de la previa en Guarujá, ciudad costera ubicada cerca de San Pablo, donde se reunieron con banderas y canciones del Canalla.

El viaje implica recorrer unos 2.200 kilómetros desde Rosario hasta San Pablo y muchos hinchas eligieron hacerlo en micros y autos particulares. Los primeros grupos ya están instalados en territorio brasileño y durante las próximas horas se espera la llegada de más colectivos con simpatizantes auriazules.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Central enfrentará este jueves a Corinthians después del empate 0-0 en el Gigante de Arroyito, por lo que la clasificación a los cuartos de final se definirá en Brasil. El equipo de Jorge Almirón buscará avanzar en un estadio que estará acompañado por una importante presencia de hinchas canallas.

La expectativa también se vive en Rosario, desde donde continúa el movimiento de simpatizantes rumbo a San Pablo. Mientras el plantel se prepara para el partido decisivo, los hinchas ya comenzaron a ponerle color a una jornada especial que tendrá a Central nuevamente jugando una instancia decisiva de la Copa Libertadores.

Lectura rápida

¿Quién llegó a Brasil para el partido? Los hinchas de Rosario Central llegaron a Brasil para acompañar a su equipo.

¿Qué equipo enfrentará Rosario Central? Corinthians será el rival en la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará este jueves.

¿Cuántos kilómetros recorren los hinchas? Recorrerán aproximadamente 2.200 kilómetros desde Rosario hasta San Pablo.

¿Qué resultado se obtuvo en el primer partido? El primer partido terminó en empate 0-0 en el Gigante de Arroyito.

Lo más visto

Sociedad

Siempre Juntos Rosario

Visita histórica. Santa Fe insiste para que el papa León XIV pase por Rosario: "Seguimos trabajando"

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, confirmó que el pedido fue formalizado ante el nuncio apostólico y que Santa Fe insiste para que León XIV haga una escala en Rosario durante su traslado entre Buenos Aires y Córdoba.

Perspectiva Rosario

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf