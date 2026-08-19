Más de 2.000 kilómetros por Central: los primeros hinchas ya viven la previa en Brasil
Los primeros simpatizantes canallas llegaron a San Pablo y se reunieron en Guarujá, mientras se espera el arribo de más colectivos con hinchas que acompañarán al equipo en la revancha ante Corinthians.
19/08/2026 | 09:28Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los primeros hinchas de Rosario Central ya llegaron a Brasil.
Los primeros hinchas de Rosario Central ya llegaron a Brasil para acompañar al equipo en la revancha ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. Algunos de los simpatizantes comenzaron a disfrutar de la previa en Guarujá, ciudad costera ubicada cerca de San Pablo, donde se reunieron con banderas y canciones del Canalla.
El viaje implica recorrer unos 2.200 kilómetros desde Rosario hasta San Pablo y muchos hinchas eligieron hacerlo en micros y autos particulares. Los primeros grupos ya están instalados en territorio brasileño y durante las próximas horas se espera la llegada de más colectivos con simpatizantes auriazules.
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Central enfrentará este jueves a Corinthians después del empate 0-0 en el Gigante de Arroyito, por lo que la clasificación a los cuartos de final se definirá en Brasil. El equipo de Jorge Almirón buscará avanzar en un estadio que estará acompañado por una importante presencia de hinchas canallas.
La expectativa también se vive en Rosario, desde donde continúa el movimiento de simpatizantes rumbo a San Pablo. Mientras el plantel se prepara para el partido decisivo, los hinchas ya comenzaron a ponerle color a una jornada especial que tendrá a Central nuevamente jugando una instancia decisiva de la Copa Libertadores.
Lectura rápida
¿Quién llegó a Brasil para el partido? Los hinchas de Rosario Central llegaron a Brasil para acompañar a su equipo.
¿Qué equipo enfrentará Rosario Central? Corinthians será el rival en la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará este jueves.
¿Cuántos kilómetros recorren los hinchas? Recorrerán aproximadamente 2.200 kilómetros desde Rosario hasta San Pablo.
¿Qué resultado se obtuvo en el primer partido? El primer partido terminó en empate 0-0 en el Gigante de Arroyito.