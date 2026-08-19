En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Boca Juniors se medirá con San Pablo en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Luego de eliminar a Deportivo Recoleta, el equipo argentino se prepara para el duelo contra San Pablo, buscando avanzar a las semifinales del torneo continental.

19/08/2026 | 08:04Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Boca jugará ante San Pablo de Brasil en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

FOTO: Boca jugará ante San Pablo de Brasil en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Boca Juniors avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras un contundente triunfo sobre Deportivo Recoleta, con un marcador global de 7 a 1, logrando un 3 a 1 en Buenos Aires y un 4 a 0 en Paraguay. Ahora, el "Xeneize" se enfrentará al San Pablo de Brasil en su búsqueda por un lugar en las semifinales.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró el pase a esta fase del torneo sin complicaciones, luego de resolver su llave de octavos de final con autoridad frente a Deportivo Recoleta.

Por su parte, San Pablo aseguró su clasificación a los cuartos de final tras vencer a Bolívar en casa por 3 a 1 en el partido de vuelta, después de haber comenzado la serie con un empate en La Paz. Así, el equipo paulista cerró un 4 a 2 en el global.

El conjunto brasileño llegó a esta etapa de eliminación directa tras finalizar en la primera posición del Grupo C de la Copa Sudamericana, donde compitió contra Millonarios, O'Higgins y Boston River, lo que le otorgó la ventaja de definir la serie de cuartos de final en condición de local.

El primer partido entre Boca y San Pablo se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que la revancha, que determinará al semifinalista, se disputará en el Estadio Morumbí entre el 15 y el 17 de septiembre.

Lectura rápida

¿Qué equipo enfrentará Boca?
San Pablo de Brasil.

¿Cuál fue el resultado de Boca en octavos?
Boca venció a Deportivo Recoleta 7 a 1 en el global.

¿Dónde se jugará el primer partido?
En el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

¿Cuándo se jugarán los partidos?
El primer partido será entre el 8 y el 10 de septiembre y la revancha entre el 15 y el 17 de septiembre.

¿Cómo llegó San Pablo a cuartos?
Superó a Bolívar por 3 a 1 en el partido de vuelta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf