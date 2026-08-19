Boca Juniors se medirá con San Pablo en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

FOTO: Boca jugará ante San Pablo de Brasil en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Boca Juniors avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras un contundente triunfo sobre Deportivo Recoleta, con un marcador global de 7 a 1, logrando un 3 a 1 en Buenos Aires y un 4 a 0 en Paraguay. Ahora, el "Xeneize" se enfrentará al San Pablo de Brasil en su búsqueda por un lugar en las semifinales.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró el pase a esta fase del torneo sin complicaciones, luego de resolver su llave de octavos de final con autoridad frente a Deportivo Recoleta.

Por su parte, San Pablo aseguró su clasificación a los cuartos de final tras vencer a Bolívar en casa por 3 a 1 en el partido de vuelta, después de haber comenzado la serie con un empate en La Paz. Así, el equipo paulista cerró un 4 a 2 en el global.

El conjunto brasileño llegó a esta etapa de eliminación directa tras finalizar en la primera posición del Grupo C de la Copa Sudamericana, donde compitió contra Millonarios, O'Higgins y Boston River, lo que le otorgó la ventaja de definir la serie de cuartos de final en condición de local.

El primer partido entre Boca y San Pablo se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que la revancha, que determinará al semifinalista, se disputará en el Estadio Morumbí entre el 15 y el 17 de septiembre.