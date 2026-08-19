FOTO: Día del Síndrome Urémico Hemolítico: Claves para prevenir esta grave enfermedad

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Buenos Aires, 19 de agosto (NA) -- El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una condición que se produce por el daño e inflamación de los pequeños vasos sanguíneos, lo que puede llevar a la formación de coágulos que afectan los riñones y otros órganos, y podría resultar en insuficiencia renal, una situación que puede ser mortal.

Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, aunque cualquier persona puede padecer el SUH, es más común en niños pequeños; la causa más frecuente es la infección por ciertas cepas de la bacteria Escherichia coli. Un tratamiento oportuno puede resultar en la recuperación completa en la mayoría de los casos, especialmente en los más jóvenes.

Para evitar el contagio, existen diversas medidas preventivas, siendo una de las más relevantes cocinar completamente las carnes, en especial aquellas que son picadas (como hamburguesas, albóndigas y pasteles de carne). Para asegurarse de que la cocción es adecuada, es importante verificar que no haya zonas rosadas en el interior y que los jugos sean claros, garantizando un color homogéneo, especialmente en las carnes picadas.

La carne picada puede representar un riesgo, pero al cocinarla adecuadamente, se convierte en un alimento seguro. La cocción es la única forma de eliminar la STEC en caso de que esté presente en el alimento. Las carnes congeladas pueden cocinarse directamente si son piezas pequeñas, siempre asegurando que se cocinen completamente.

Otras medidas para prevenir el contagio

Lavarse las manos con abundante agua segura y jabón:

Antes, durante y después de preparar alimentos (especialmente después de tocar carne cruda).

Antes de preparar mamaderas y al alimentar al bebé.

Después de ir al baño, al acompañar al niño al baño y tras cambiar pañales.

Después de jugar o trabajar con animales.

-Lavar cuidadosamente las verduras hoja por hoja y bajo el chorro de agua segura, especialmente los vegetales de hoja verde (lechuga, espinaca, repollo, puerro).

-Lavar minuciosamente los frutos que crecen en contacto con el suelo y las frutas, aunque se vayan a pelar.

-Lavar las verduras trozadas en bandejitas antes de consumirlas, sobre todo aquellas que se comen crudas.

-Lavar con abundante agua y detergente las tablas y utensilios usados para la carne cruda.

-Mantener limpios esponjas y trapos.

-Mantener las superficies limpias y desinfectadas.

-Usar agua segura para beber y cocinar, así como para lavar utensilios y recipientes utilizados en la preparación de alimentos. Si hay dudas sobre la inocuidad del agua para beber, se recomienda hervirla durante 5 minutos o agregar dos gotas de lavandina por cada litro de agua, almacenándola en un recipiente estéril con tapa.

Separar los alimentos

Mantener las carnes crudas separadas de los alimentos cocidos y listos para consumir.

Al hacer las compras, separar la carne cruda del resto de los alimentos, manteniéndola en bolsas herméticas para evitar derrames.

En la heladera, guardar las carnes en recipientes herméticos en los estantes inferiores y los alimentos cocidos en los estantes superiores.

Utilizar diferentes tablas para picar y cortar carnes crudas, verduras y alimentos listos para consumir.

Al servir la comida, usar fuentes, platos y utensilios limpios, evitando los que se usaron para carne cruda o verduras sin lavar.

Mantener la cadena de frío

Comprar alimentos en comercios que mantengan condiciones de higiene y que conserven los productos perecederos a temperaturas adecuadas.

Guardar rápidamente los alimentos perecederos en la heladera o freezer después de su compra.

No descongelar a temperatura ambiente; hacerlo en la heladera o microondas.

Otras prácticas seguras para cuidar a los niños

Utilizar leche, quesos y jugos pasteurizados en sus comidas.

No cambiar el pañal del bebé en superficies donde se preparan o consumen alimentos.

Eliminar los pañales y excrementos humanos en una bolsa cerrada, en un recipiente exclusivo, evitando que los niños tengan acceso a este.

No llevar a los niños a la guardería o jardín si tienen diarrea; consultar al centro de salud y volver a llevarlos al tener el alta.

Si el niño presenta diarrea con sangre o alguno de los síntomas descritos, es fundamental consultar inmediatamente al centro de salud o al hospital.

Agencia NA