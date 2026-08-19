Cristo Redentor: operadores denuncian pérdidas por las restricciones al turismo

FOTO: Operadores denuncian pérdidas por las restricciones al turismo en el Cristo Redentor.

El paso internacional Cristo Redentor reabrió este martes exclusivamente para el transporte de cargas, mientras continúa restringida la circulación turística por la ruta nacional 7. La medida generó malestar entre agencias y operadores de Mendoza, que debieron cancelar excursiones y devolver dinero a sus clientes.

Los vehículos particulares y transportes turísticos sólo pueden llegar hasta Uspallata. Por el momento, no está permitido continuar hacia los parques de nieve de Los Puquios y Los Penitentes, ubicados a unos 150 kilómetros de la capital provincial.

La situación afecta especialmente a turistas que viajaron por pocos días con la expectativa de conocer la nieve, entre ellos numerosas familias brasileñas.

"Estamos tratando de visitar Vallecitos, pero tampoco tiene una gran cantidad de nieve para que disfruten los pasajeros, sobre todo quienes vienen con niños", explicó a Cadena 3 Dolores Caso, encargada de una agencia de viajes del centro mendocino.

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Ante las restricciones, las empresas ofrecen recorridos alternativos por Villavicencio, Uspallata, Vallecitos o el Valle de Uco. Sin embargo, muchos visitantes rechazaron el cambio de itinerario.

"A nosotros nos genera una pérdida importante porque tuvimos que reembolsarles el dinero a la mayoría de los pasajeros. No aceptaron las modificaciones porque venían desde hacía tiempo con la ilusión de conocer la montaña y la nieve", señaló Caso.

Según informó Gendarmería Nacional, el viernes 21 de agosto se habilitará la circulación turística hasta Los Puquios y Los Penitentes. No obstante, estará prohibido estacionar sobre la ruta o en las banquinas.

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El ingreso quedará sujeto a la capacidad de las playas de estacionamiento de ambos complejos. Cuando se ocupen todos los lugares disponibles, las autoridades volverán a restringir el tránsito.

En paralelo, el operativo para descomprimir la acumulación de camiones avanzó con rapidez: durante la primera jornada cruzaron hacia Chile 1.420 transportes de cargas. Las autoridades estiman que este miércoles podría normalizarse la situación de los cerca de 3.000 vehículos que permanecían varados del lado argentino.

El panorama podría complicarse nuevamente desde el lunes 24, ya que se pronostica un fuerte temporal de nieve durante tres jornadas. Si las condiciones meteorológicas se confirman, el paso Cristo Redentor podría volver a cerrarse.

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Informe de Facundo Dimaría.