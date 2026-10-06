El emotivo video de AFA para homenajear a Messi en su despedida de la selección
El astro rosarino culminará su carrera con la 'Albiceleste' tras 21 años de éxitos y emociones. La cuenta del representativo nacional publicó un conmovedor clip. Mirá.
FOTO: La Selección argentina rinde homenaje a Messi con un emotivo video en su despedida
Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- La Selección argentina realizó un sentido homenaje a Lionel Messi en la antesala de su despedida, donde expresó su gratitud con el mensaje: "Gracias por hacernos mejores a todos".
El video que acompaña este homenaje comienza relatando: "Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles o por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar".
La pieza audiovisual continúa con un reconocimiento a Messi: "Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores". Esta frase resalta cómo su impacto va más allá de lo deportivo, tocando aspectos de la vida personal de los argentinos.
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Se subraya también el legado que deja el astro: "Ese es otro título más. Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad porque a pesar de todo lo que te estaba pasando nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso no nos va a hacer mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar ante los ojos del mundo".
La emotividad del video se intensifica con el cierre que dice: "Cuando dormiste abrazado a esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos". Esta declaración final encapsula el sentimiento colectivo hacia el futbolista, que se ha convertido en un símbolo nacional.
La gran despedida de Lionel Messi en la Selección argentina está programada para esta noche a partir de las 20, en el partido que se disputará en el Estadio Monumental contra Benín.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebra hoy?
La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.
¿Qué mensaje se le dedicó a Messi?
Se le agradeció "por hacernos mejores a todos".
¿Cuántos años jugó Messi en la Selección?
Messi jugó durante 21 años con la Selección argentina.
¿Qué se destacó en el homenaje?
Se resaltó el impacto de Messi en la vida de los argentinos más allá del fútbol.
¿A qué hora es el partido de despedida?
El partido se jugará a las 20 en el Estadio Monumental.
[Fuente: Noticias Argentinas]