Rosario Central en Brasil: las recomendaciones del Consulado para los hinchas que viajen al partido

El Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en San Pablo difundió una serie de recomendaciones para los hinchas de Rosario Central que viajen a Brasil, de cara al partido. Desde el organismo pidieron respetar las leyes locales, mantener un comportamiento adecuado dentro y fuera del estadio y evitar cualquier tipo de provocación hacia los simpatizantes brasileños.

En particular, remarcaron que están prohibidos los gestos o cánticos racistas, xenófobos o discriminatorios, que constituyen un delito grave en Brasil y pueden implicar penas de hasta cinco años de prisión efectiva. También recordaron que está prohibido el consumo, venta, compra, almacenamiento, transporte o entrega de estupefacientes.

Además, el Consulado informó que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en un perímetro de hasta 200 metros alrededor de los estadios de fútbol del estado de San Pablo. También recomendó utilizar únicamente entradas adquiridas a través de canales oficiales y no responder a eventuales provocaciones de la hinchada local.

El público de Rosario Central estará ubicado en el sector sur visitante y deberá ingresar por la Puerta G, sobre la avenida Miguel Ignácio Curi al 100. Ante cualquier emergencia, los ciudadanos argentinos podrán comunicarse con la guardia consular del Consulado General argentino en San Pablo al 55 11 99604-1561.