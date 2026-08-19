Un conductor alcoholizado chocó cinco autos estacionados en Córdoba y fue detenido

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Un hombre fue detenido este miércoles por la mañana luego de perder el control de su automóvil y chocar contra cinco vehículos estacionados en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en Lima al 1.700, donde el conductor de un Chevrolet Prisma impactó contra los rodados, que se encontraban sin ocupantes, según informó la Policía.

Un servicio de emergencias asistió al automovilista y le diagnosticó un traumatismo facial leve. El hombre permanecía consciente.

Personal de la Policía Caminera le realizó un test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo. Ante esa situación, el conductor quedó detenido y a disposición de la Fiscalía interviniente.

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