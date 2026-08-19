Startup asegura que la clave para curar el cáncer está en los datos, no en la IA

Vivodyne, una startup de biotecnología, afirmó que la industria de descubrimiento de fármacos impulsada por IA enfrenta un gran problema: la falta de datos adecuados. La compañía desarrolló un sistema llamado HIVE, que consiste en laboratorios robóticos modulares capaces de cultivar 20 tipos de tejidos humanos, lo que permite generar datos biológicos que hoy en día son escasos.

Según Andrei Georgescu, CEO y cofundador de Vivodyne, el problema radica en que los modelos de IA actuales están entrenados principalmente con datos provenientes de pruebas en animales o de estudios de células individuales, lo que no refleja la complejidad de los tejidos humanos vivos. "Sin pruebas humanas, ¿qué van a hacer estos modelos de IA? Van a curar el cáncer en ratones", comentó Georgescu.

Este comentario se da en un contexto donde incluso el CEO de Anthropic, Dario Amodei, ha señalado que las afirmaciones sobre la capacidad de la IA para curar el cáncer se han vuelto más un cliché que una realidad. Amodei ha subrayado que lo que realmente importa es curar el cáncer, no solo hablar de ello.

A pesar de las expectativas, los resultados en la práctica han sido moderados. Hasta ahora, solo unos pocos medicamentos diseñados por IA han llegado a ensayos clínicos, y muchos han fracasado en las etapas iniciales. La tecnología Alphafold, que ganó un premio Nobel, fue un avance significativo para entender los bloques de construcción de la vida, pero aún no ha producido un nuevo medicamento.

Vivodyne, que se formó en 2021 en la Universidad de Pennsylvania, sostiene que sus tejidos replican con precisión el comportamiento de los órganos humanos. Por ejemplo, sus células hepáticas tienen un 94% de precisión en pruebas de toxicidad en comparación con ensayos en humanos, y su tejido de vías respiratorias coincide con el comportamiento del tejido humano real en un 96% de las ocasiones.

La compañía, que ha recaudado casi $80 millones en dos rondas de financiamiento lideradas por Khosla Ventures, abrió recientemente lo que denomina el "mayor centro de datos humanos del mundo" en las afueras de San Francisco. Georgescu aseguró que su equipo ya está logrando el doble de la productividad de todos los ensayos en animales que se realizan en los EE. UU.

El objetivo es acelerar el desarrollo de candidatos a fármacos al tener una mejor comprensión de lo que funcionará antes de pasar por los costosos ensayos clínicos, que pueden costar decenas de millones de dólares. Vivodyne está colaborando con varias grandes compañías farmacéuticas, tratando de resolver un problema que Georgescu compara con las pruebas de choque automotriz. "Los fabricantes de automóviles suelen estar seguros de que su coche pasará los requisitos de la NHTSA antes de las pruebas, pero los fabricantes de medicamentos rara vez tienen esa misma confianza al entrar en un ensayo clínico", explicó.

Georgescu también destacó que el futuro de la medicina podría requerir medicamentos que aborden múltiples vías, y su enfoque podría ser clave para desarrollar terapias combinadas. "Si queremos terapias combinadas, el espacio que debe ser explorado se expande, no puede ser un enfoque experimental. Hay que establecer qué causa debe invocarse para que ocurra un efecto", concluyó.