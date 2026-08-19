Isack Hadjar se pierde el Gran Premio de Países Bajos por lesión, Liam Lawson asume su lugar

FOTO: Fórmula 1: Isack Hadjar sufrió una lesión y Liam Lawson lo reemplazará en el Gran Premio de Países Bajos

Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- La escudería Red Bull vivirá un inusual cambio de pilotos para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, tras la confirmación de que Isack Hadjar no participará en la actividad en Zandvoort debido a un problema físico.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el piloto francés sufrió una lesión en una de sus muñecas durante una rutina de entrenamiento que se llevó a cabo en su período de descanso, lo que llevó al equipo austríaco a reorganizar su alineación para que otro piloto ocupe su lugar junto a Max Verstappen.

En este contexto, el neozelandés Liam Lawson tomará temporalmente el lugar de Hadjar en el monoplaza principal de la escudería. A su vez, la plaza que deja Lawson en la escudería Racing Bulls será ocupada por Yuki Tsunoda, quien anteriormente se desempeñaba como piloto de reserva y pruebas tras haber dejado la titularidad a finales de 2025.

"Isack Hadjar se perderá el Gran Premio de Holanda de este fin de semana debido a una lesión. Liam Lawson lo reemplazará en Red Bull Racing", comunicó la organización de la Fórmula 1 a través de sus canales oficiales al anunciar los cambios en la grilla.

Este intercambio de pilotos no es inédito entre estos protagonistas, ya que Lawson comenzó la temporada pasada como compañero de Verstappen, pero tras dos carreras fue reubicado en Racing Bulls, permitiendo así que Tsunoda se uniera a la escudería principal en ese momento.

La ausencia de Hadjar representa un revés para él, ya que estaba teniendo una destacada actuación en el equipo principal. El piloto tiene como objetivo recuperarse a tiempo para volver a competir en el Gran Premio de Monza.