Cómo crear tu propio espacio análogo en casa y desconectar del mundo digital

La tecnología, en muchos aspectos, facilita la vida cotidiana. Desde hacer un pedido de café a través de una app hasta realizar videollamadas con seres queridos que se encuentran a miles de kilómetros, estas herramientas son innegablemente útiles. Sin embargo, también existen numerosas formas en que la tecnología puede drenar la creatividad y la productividad. Según Sarah Storms, fundadora de Styled by Storms, "la adicción a la tecnología es un fenómeno real y tener demasiado de algo es, sencillamente, demasiado".

Por esta razón, contar con un espacio restaurador en el hogar, donde la tecnología parezca estar a un mundo de distancia, se ha convertido en una prioridad para muchas personas. En una era dominada por lo digital, los "salones análogos" están ganando popularidad. Storms afirma que "tener un lugar de calma y de juego es realmente importante para llevar una vida equilibrada y feliz". Ritualizar momentos como una noche de juegos de mesa con amigos, armar rompecabezas con los hijos o disfrutar de un café matutino con la pareja puede resultar sanador a través de la liberación de dopamina.

Pero, ¿qué es exactamente un salón análogo? Según Sarah Tract, propietaria y diseñadora de Sarah Tract Interiors, se trata de un espacio diseñado para la conexión, donde se priorizan actividades como leer, escuchar música, jugar o simplemente conversar, en lugar de estar frente a pantallas. "El concepto no es nuevo, pero está en auge porque todos estamos anhelando un descanso de las pantallas y espacios que nos inviten a desacelerar y conectar entre nosotros", explica Tract.

La diseñadora de interiores Leanne Ford también se refiere a los salones análogos como aquellos que buscan "retornar a lo que nuestros hogares siempre debieron ser: un santuario del mundo exterior". Hoy en día, la diferencia radica en que vivimos con un nivel de estimulación y accesibilidad constante que nunca habíamos experimentado. Ford señala que "la tecnología nos ha hecho estar disponibles todo el tiempo. Estamos conectados sin cesar al trabajo, a las noticias, a notificaciones, a la vida de otras personas y a nuestro propio desplazamiento interminable. Buscamos lugares que nos ayuden a desconectar, exhalar y permitir que nuestro sistema nervioso finalmente descanse".

En un salón análogo, como menciona Ford, "debes levantarte para cambiar el disco o el CD; hay un final en ello. Creo que hay algo muy saludable en eso. Necesitamos más cosas en nuestros hogares que nos inviten a participar en lugar de consumir sin fin".

Para crear tu propio salón análogo, Storms sugiere seguir algunos pasos clave:

Establecer el tono: El espacio mismo debe tener una energía particular. Utilizar arte y color puede ayudar a lograrlo.

El espacio mismo debe tener una energía particular. Utilizar arte y color puede ayudar a lograrlo. Diseñarlo con la conversación en mente: Los muebles deben estar dispuestos para fomentar la comunicación, por ejemplo, ubicando asientos que se enfrenten entre sí.

Los muebles deben estar dispuestos para fomentar la comunicación, por ejemplo, ubicando asientos que se enfrenten entre sí. Suavizar la iluminación: Para crear un ambiente tranquilo, es recomendable optar por luces cálidas y en capas, como lámparas de mesa y apliques.

Para crear un ambiente tranquilo, es recomendable optar por luces cálidas y en capas, como lámparas de mesa y apliques. Incorporar piezas multifuncionales: Elegir muebles que cumplan más de una función, como una mesa de juegos que permita socializar y jugar.

Elegir muebles que cumplan más de una función, como una mesa de juegos que permita socializar y jugar. Incluir (menos) tecnología: Es recomendable evitar la televisión y optar por un tocadiscos o una jukebox, eligiendo objetos que requieran participación en lugar de un desplazamiento infinito por pantallas.

Es recomendable evitar la televisión y optar por un tocadiscos o una jukebox, eligiendo objetos que requieran participación en lugar de un desplazamiento infinito por pantallas. Adoptar tu propia versión de un salón análogo: Cada persona puede tener su propia interpretación de este espacio, que debe reflejar lo que naturalmente los desacelera. Puede ser un estudio de arte, una biblioteca, una sala de música o incluso una cocina que reúna a las personas.