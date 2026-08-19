Transformá tus espacios: tendencias en cortinas que aportan estilo y funcionalidad

Cuando se trata de decorar una habitación, el mobiliario, los colores de pintura y los acentos decorativos suelen ser los elementos más destacados. Sin embargo, no se debe subestimar la importancia de los tratamientos de ventana. Estos no solo brindan privacidad, sino que también ayudan a controlar la luz natural en el ambiente. Además, son el toque final perfecto para cualquier espacio.

Los tratamientos de ventana a menudo pueden evocar una sensación de antigüedad o rigidez, recordando a algunos las pesadas cortinas florales de la abuela. O tal vez, la falta de ideas lleve a optar por persianas, una opción que ha sido común durante décadas. Afortunadamente, hoy en día existen más opciones que nunca, y los tratamientos de ventana están volviendo a cobrar protagonismo. En la actualidad, se demuestran como un activo valioso para casi cualquier habitación.

La diseñadora de interiores Pamela Lastiri destaca que "más allá de la estética, los tratamientos de ventana hacen mucho por un espacio. Pueden añadir visualmente altura a una habitación, suavizar la acústica y el eco, controlar el deslumbramiento y proteger los muebles y acabados del sol, y lo más importante, brindan privacidad. Pero, sobre todo, visten una habitación".

Teniendo en cuenta estos beneficios, aquí se presentan los tratamientos de ventana que los diseñadores consideran frescos y modernos, en lugar de aburridos y pasados de moda.

1. Cortinas que combinan con las paredes

Para un enfoque más inmersivo, la diseñadora Marie Flanigan sugiere que las cortinas se acerquen al color de las paredes. "En lugar de crear contraste, la tela se funde con la arquitectura, creando un espacio completamente envolvente. El efecto es sofisticado y estratificado sin resultar recargado". La buena noticia es que la tela no necesita coincidir perfectamente con la pared. "De hecho, a menudo prefiero una variación sutil en el tono o la textura", añade Flanigan. Colgar las cortinas de techo a piso y extenderlas más allá de la ventana crea un efecto elegante y envolvente.

2. Cortinas Ripple Fold

Las cortinas "ripple fold" se caracterizan por ondas continuas en forma de S que producen un aspecto más moderno. Esta tendencia es muy apreciada por Carrie Moore de Carrie Moore Interior Design. "Las cortinas ripple fold tienen ondas uniformes en la tela y se deslizan sin esfuerzo a lo largo de las guías", explica Moore. "Es un estilo muy limpio y contemporáneo. A menudo utilizamos guías mínimas que se integran con los techos y paredes, enfocando la atención en la cortina y la tela en lugar del hardware".

3. Cortinas Pinch-Pleat

Las cortinas "pinch-pleat", que se recogen y se pinchan en la parte superior, han estado presentes desde el siglo XIX, según Diane Luna, fundadora de Diane Luna Interior Design. Aunque nunca han pasado de moda, los propietarios parecen tener una mayor afinidad por ellas en la actualidad. "La versión actual de este pliegue es más limpia y atrevida, y generalmente está estilizada en telas actualizadas y hermosas", señala. "Como paneles operables, el espaciado exacto entre los pliegues pinzados asegura que las cortinas se mantengan bien ajustadas cuando están cerradas y perfectamente apiladas cuando están abiertas, sin bultos incómodos de tela".

El pliegue reúne la tela, lo que puede hacer que un panel terminado se vea muy delgado si no se tiene cuidado, advierte Luna. "Muchas personas no se dan cuenta de esto y piden paneles con pliegues en un solo ancho de tela. Es una sorpresa cuando reciben paneles de cortina escasos. Se deben pedir paneles de doble ancho para tener en cuenta la reducción y lograr esa plenitud".

4. Cortinas de Café

Las cortinas de café están experimentando un maravilloso resurgimiento, comenta Flanigan. "Tradicionalmente asociadas con cocinas e interiores europeos, son una forma sencilla de introducir suavidad y privacidad sin cubrir toda la ventana. Se sienten especialmente frescas cuando están hechas de lino hermoso, con una raya sutil o un patrón a pequeña escala". Se recomienda colgar las cortinas de café en la mitad o ligeramente por debajo del punto medio de la ventana, dependiendo del nivel de privacidad deseado. "Me encanta usar una barra de bronce simple para agregar pátina y calidez", añade.

5. Cortinas Cortas

Una vez consideradas un gran error, ahora se aceptan las cortinas cortas cuando hay muebles empotrados que hacen imposible llevar las cortinas hasta el piso, explica Moore. "Por ejemplo, recientemente tuvimos un banco de ventana empotrado en la habitación de una niña, y vestir la ventana con una cortina corta resultó hermoso. Nos permitió combinar con el resto de las cortinas de la habitación, son fáciles de abrir y cerrar, y estéticamente, son encantadoras".

6. Valances

Los valances fijos, un tratamiento decorativo que cubre solo la parte superior de una ventana, están "totalmente de moda", algunos con un aspecto ajustado y otros con un estilo más "fruncido", dice Luna. "Personalmente, me gusta un valance ajustado con bandas de contraste", indica. "El diseño es increíblemente limpio y la suavidad de la tela agrega una hermosa textura a una habitación. Un valance dirige la vista hacia arriba, haciendo que la habitación parezca más grande y completa, y proporciona interés visual en la parte superior". La clave es instalar los valances más altos de lo que se podría pensar. "Quiero que sean bonitos y de gran escala, no demasiado bajos", afirma Luna. "Esto generalmente requiere pedir un tratamiento personalizado, ya que la mayoría de las tiendas minoristas venden valances que son demasiado cortos. Una buena regla es no comprar un valance que mida menos de 18 pulgadas. Algunos que he hecho recientemente han sido de hasta 24 pulgadas de altura".