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La inflación mayorista bajó al 0,8%: por qué la baja en fábrica todavía no se refleja en góndolas

Armando Farina, vicepresidente de CADAM, explicó en Cadena 3 Rosario que entre la salida de fábrica y el precio final se suman impuestos, tasas, servicios, salarios y costos logísticos que inciden en el valor que paga el consumidor.

19/08/2026 | 08:50Redacción Cadena 3 Rosario

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    Audio. La inflación mayorista bajó al 0,8%: por qué la baja en fábrica todavía no se refleja en góndolas

    Cadena 3 Rosario

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La inflación mayorista fue del 0,8% en julio y mostró una desaceleración respecto del 1,1% registrado en junio. Para Armando Farina, vicepresidente de CADAM, el dato debe analizarse teniendo en cuenta tanto el contexto internacional como los movimientos del tipo de cambio y su impacto sobre los productos importados.

Farina explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario que parte de la aceleración de los últimos meses estuvo vinculada al aumento del precio internacional del petróleo y consideró que ese efecto podría revertirse. “Lo que consideramos es que eso fue como un adelantamiento de inflación”, sostuvo, y planteó que si el petróleo vuelve a valores de entre 60 y 65 dólares, los precios que subieron durante los últimos meses podrían corregirse a la baja.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto de la posibilidad de que la baja de los precios mayoristas llegue a las góndolas, aclaró que existe una diferencia importante entre ambos indicadores. “El índice mayorista mide absolutamente todo lo que es el índice industrial y salida de fábrica”, señaló, y explicó que luego se suman impuestos, tasas, servicios, costos logísticos, salarios y aumentos de electricidad y gas antes de que los productos lleguen al consumidor.

En ese sentido, Farina sostuvo que el 0,8% registrado en julio ya anticipa una inflación minorista menor en los próximos meses. “Si ahora el índice mayorista te marca un 0,8, que bajó del 1,1 del mes pasado, ya te está diciendo que la inflación de agosto va a ser por debajo del 2,1 que te midió el mes pasado”, afirmó.

El dirigente también destacó el impacto de los derivados del petróleo en la desaceleración del indicador. Según explicó, estos productos registraron una baja del 9,2%, luego de que el precio del petróleo descendiera, y eso tuvo un fuerte efecto sobre el índice mayorista. “Eso ya te está diciendo que vas a tener mucho menos ajustes de precios de todos aquellos productos que utilizan derivados del petróleo”, indicó.

Por otra parte, Farina habló sobre la caída de la comercialización y advirtió que el dato no refleja por completo los nuevos hábitos de consumo. Señaló que los argentinos gastan unos 500 millones de dólares por mes a través de Mercado Libre y otros 136 millones en aplicaciones extranjeras. “La gente hoy, cuando compra afuera, con un teléfono en la mano se convirtió en el profesional de la compra. Tiene toda la información para comparar”, explicó.

Finalmente, el vicepresidente de CADAM marcó diferencias entre las distintas regiones del país. Aseguró que los sectores vinculados con la minería, el petróleo y la agroindustria muestran mejores niveles de consumo, mientras que observan mayores dificultades en la provincia de Buenos Aires. “Las tarifas y servicios en la provincia de Buenos Aires ya se están equiparando con todo el país, pero lógicamente la gente que tenía esa ventaja y hoy la está perdiendo la está sufriendo”, concluyó.

Lectura rápida

¿Cuál fue la inflación mayorista en julio? La inflación mayorista fue del 0,8% en julio.

¿Quién es Armando Farina? Armando Farina es el vicepresidente de CADAM.

¿Qué efecto tuvo el precio del petróleo en la inflación? El aumento del precio del petróleo estuvo vinculado a la aceleración de la inflación, pero podría revertirse si vuelve a valores entre 60 y 65 dólares.

¿Qué diferencia hay entre el índice mayorista y los precios al consumidor? El índice mayorista mide el índice industrial y salida de fábrica, mientras que los precios al consumidor incluyen impuestos, tasas, servicios y otros costos.

¿Cómo afecta la comercialización a los hábitos de consumo? La caída de la comercialización no refleja completamente los nuevos hábitos de consumo, ya que los argentinos gastan en plataformas como Mercado Libre y aplicaciones extranjeras.

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