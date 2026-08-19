Femicidio en una farmacia: apuñaló a su ex pareja, la mató y fue detenido cuando intentó suicidarse

FOTO: Farmacia donde fue apuñalada la mujer en pleno centro de Rosario.

Una mujer fue asesinada este miércoles por la mañana en el interior de una farmacia ubicada en Dorrego y Zeballos, en pleno centro de Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 9.45, cuando la víctima se encontraba trabajando en el comercio. Según las primeras informaciones, fue atacada por su expareja.

El hombre llegó al lugar en un automóvil, ingresó a la farmacia y avanzó hacia el sector interno donde se encontraba la empleada. Allí la atacó con un arma blanca y le provocó varias heridas. Según los testimonios recogidos por el móvil de Cadena 3 Rosario, el agresor salió rápidamente del comercio y escapó en el vehículo.

Una clienta que se encontraba en la farmacia contó al móvil cómo fue el momento posterior al ataque: “Yo estaba por salir, saco la llave del auto, agarro el teléfono y veo que algo sale rápido. Después vi que se metió en un auto y se fue, y dobló muy fuerte”.

FOTO: Farmacia ubicada en la esquina de Dorrego y Zeballos.

La mujer relató que inmediatamente después del escape del hombre, las empleadas salieron de la farmacia pidiendo ayuda. “Cuando cruzo, las chicas salen gritando y vienen dos motos de policía”, contó la testigo, que también señaló que había visto a un hombre de unos 50 años retirarse rápidamente del lugar.

Tras el ataque, se desplegó un amplio operativo policial en la zona. La farmacia fue vallada y se preservó la escena para la intervención de los investigadores. En el lugar trabajaron numerosos efectivos y se hicieron presentes ambulancias, aunque inicialmente hubo información cruzada sobre el traslado de la víctima.

Mientras se trabajaba en la escena, la Policía inició la búsqueda del sospechoso. Minutos después, efectivos de la Brigada Motorizada lograron localizarlo en Colón al 2000. Según la información preliminar, el hombre estaba en la terraza de un edificio, ensangrentado y con una botella de alcohol, y habría intentado quitarse la vida antes de ser detenido.

Informe de Fernando Carrafiello.