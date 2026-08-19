En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Femicidio en Villa Devoto: la hija menor que vio el crimen todavía no fue entrevistada

La menor se encuentra bajo una situación traumática y por ese motivo se decidió respetar sus tiempos y su proceso de duelo para evitar cualquier intervención que pueda ser revictimizante.

19/08/2026 | 09:43Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Femicidio en Devoto: la menor testigo aún no fue entrevistada por su proceso de duelo

FOTO: Femicidio en Devoto: la menor testigo aún no fue entrevistada por su proceso de duelo

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La hija menor de Romina Calvo, la mujer asesinada por su pareja Walter Verón en el barrio porteño de Villa Devoto, todavía no fue entrevistada por los investigadores debido a que buscan “respetar sus tiempos y su proceso de duelo”. La niña de 8 años fue quien vio el crimen y le avisó a su hermano.

El Colegio de Menores de la Ciudad de Buenos Aires es el encargado de acompañar a la niña y seguir de cerca los movimientos de la causa con el objetivo de evaluar cuál es el mejor momento para concretar su declaración que será de suma importancia para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200.

La menor se encuentra bajo una situación traumática y por ese motivo se decidió respetar sus tiempos y su proceso de duelo para evitar cualquier intervención que pueda ser revictimizante, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

“Cuando esté en condiciones, avanzaremos con una entrevista para evaluar las medidas necesarias para acompañarla a ella y a su familia”, explicaron.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Acerca de cómo avanza el seguimiento y cuál es el objetivo principal, detallaron que buscan que pueda “retomar su vida cotidiana de la mejor manera posible”. Para poder lograrlo, se realizan también reuniones con uno de los hermanos de la pequeña.

“Estamos atentos a las distintas necesidades que puedan surgir a partir de la nueva situación familiar”, completaron.

En los últimos días se dio a conocer el resultado de la autopsia a la víctima, análisis que confirmó que recibió 46 puñaladas en un lapso de entre tres y cuatro minutos.

El agresor, conforme a lo aportado a este medio, utilizó una cuchilla de cocina para provocar las heridas punzocortantes a la víctima en el torso, las axilas, los brazos, la cara, el cuello, la cabeza y la espalda.

Calvo sufrió 53 lesiones: 46 de ellas fueron puñaladas y las otras siete producto del forcejeo que mantuvo con su marido para defenderse.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién fue la víctima? La víctima es Romina Calvo, asesinada por su pareja Walter Verón.

¿Quién presenció el crimen? La hija menor de la víctima, de 8 años, fue testigo del asesinato.

¿Por qué no se ha entrevistado a la menor? Las autoridades buscan respetar sus tiempos y proceso de duelo.

¿Qué reveló la autopsia? La autopsia confirmó que la víctima recibió 46 puñaladas en un corto período.

¿Qué medidas se están tomando para la menor? El Colegio de Menores acompaña a la niña y evalúa el momento adecuado para su declaración.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Siempre Juntos Rosario

Visita histórica. Santa Fe insiste para que el papa León XIV pase por Rosario: "Seguimos trabajando"

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, confirmó que el pedido fue formalizado ante el nuncio apostólico y que Santa Fe insiste para que León XIV haga una escala en Rosario durante su traslado entre Buenos Aires y Córdoba.

Perspectiva Rosario

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf