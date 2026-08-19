Femicidio en Villa Devoto: la hija menor que vio el crimen todavía no fue entrevistada

FOTO: Femicidio en Devoto: la menor testigo aún no fue entrevistada por su proceso de duelo

La hija menor de Romina Calvo, la mujer asesinada por su pareja Walter Verón en el barrio porteño de Villa Devoto, todavía no fue entrevistada por los investigadores debido a que buscan “respetar sus tiempos y su proceso de duelo”. La niña de 8 años fue quien vio el crimen y le avisó a su hermano.

El Colegio de Menores de la Ciudad de Buenos Aires es el encargado de acompañar a la niña y seguir de cerca los movimientos de la causa con el objetivo de evaluar cuál es el mejor momento para concretar su declaración que será de suma importancia para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda ubicada en la calle Pedro Morán al 5200.

La menor se encuentra bajo una situación traumática y por ese motivo se decidió respetar sus tiempos y su proceso de duelo para evitar cualquier intervención que pueda ser revictimizante, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

“Cuando esté en condiciones, avanzaremos con una entrevista para evaluar las medidas necesarias para acompañarla a ella y a su familia”, explicaron.

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Acerca de cómo avanza el seguimiento y cuál es el objetivo principal, detallaron que buscan que pueda “retomar su vida cotidiana de la mejor manera posible”. Para poder lograrlo, se realizan también reuniones con uno de los hermanos de la pequeña.

“Estamos atentos a las distintas necesidades que puedan surgir a partir de la nueva situación familiar”, completaron.

En los últimos días se dio a conocer el resultado de la autopsia a la víctima, análisis que confirmó que recibió 46 puñaladas en un lapso de entre tres y cuatro minutos.

El agresor, conforme a lo aportado a este medio, utilizó una cuchilla de cocina para provocar las heridas punzocortantes a la víctima en el torso, las axilas, los brazos, la cara, el cuello, la cabeza y la espalda.

Calvo sufrió 53 lesiones: 46 de ellas fueron puñaladas y las otras siete producto del forcejeo que mantuvo con su marido para defenderse.

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