Prisión preventiva para Victoria Cantero por el homicidio de Julián Álvarez Guardia

Buenos Aires, 19 agosto (NA) – El Equipo Fiscal de Chaco ha dictado la prisión preventiva contra Victoria Cantero, quien está acusada de haber cometido el homicidio agravado por el vínculo de su pareja Julián Álvarez Guardia. Este trágico suceso ocurrió a inicios de agosto en Resistencia.

Fuentes del caso confirmaron que este martes por la tarde, los fiscales Ana González de Pacce y Juan Martín Bogado impusieron la medida de coerción a la joven. Esta decisión se da en el marco del cierre de la investigación, tal como lo establece la resolución.

"Se amplió la indagatoria, donde se volvió a abstener de declarar, se la puso al día con todas las pruebas que se incorporaron desde el 4 de agosto, y se le notificó de la preventiva", informaron las fuentes.

La defensa de Cantero, liderada por Celeste Segovia, ahora tiene un plazo de 72 horas para presentar una oposición ante el Juzgado de Garantías.

La acusación que enfrenta Cantero contempla una posible pena de prisión perpetua, por lo que su defensa trabaja arduamente para evitar que la acusada enfrente juicio bajo esa carátula. Sin embargo, según lo comentado a este medio, hasta el momento no se ha presentado evidencia que la favorezca.

Recientemente, se dio a conocer el resultado de una pericia psiquiátrica que determinó que Cantero es imputable. Esta evaluación fue realizada por profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, quienes concluyeron que la acusada no presenta alteraciones en sus funciones mentales, lo que le permite comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones.

El equipo fiscal también cuenta con el informe de la autopsia de la víctima, quien tenía 29 años, donde se confirma que presentaba al menos seis lesiones compatibles con heridas punzocortantes, incluidas dos puñaladas en la base del cuello y otras dos en la zona de la clavícula derecha.