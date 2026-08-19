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RAÍS reunió en Funes a profesionales para debatir propuestas y pensar el futuro de Santa Fe

Médicos, abogados, ingenieros, empresarios, docentes, trabajadores y estudiantes universitarios participaron de la actividad encabezada por el intendente Roly Santacroce.

19/08/2026 | 08:30Redacción Cadena 3 Rosario

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La jornada fue encabezada por el intendente Roly Santacroce.

FOTO: La jornada fue encabezada por el intendente Roly Santacroce.

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RAÍS (Red de Acción e Identidad Santafesina) realizó en Funes un nuevo encuentro como parte de la construcción que viene llevando adelante en la provincia. La jornada fue encabezada por el intendente Roly Santacroce y reunió a cerca de medio centenar de participantes provenientes de diferentes ámbitos profesionales, productivos y académicos.

Médicos, abogados, ingenieros, empresarios, docentes, trabajadores y estudiantes universitarios participaron de la actividad, que continuará recorriendo distintos puntos de la provincia para sumar nuevas miradas y construir propuestas para Santa Fe.

FOTO: La jornada fue encabezada por el intendente Roly Santacroce.

El intercambio permitió abordar la realidad política, económica y social de Santa Fe y del país desde distintas experiencias, identificar problemáticas comunes y comenzar a construir propuestas que respondan a las necesidades de cada territorio. “RAÍS nació para sumar miradas, conocimiento y experiencia, y transformarlos en propuestas concretas para Santa Fe”, expresó Santacroce.

Desde la organización destacaron que el encuentro forma parte de una recorrida provincial con la que RAÍS buscará ampliar la participación, incorporar nuevos adherentes y recoger las distintas realidades de Santa Fe. “En Funes demostramos que con reglas claras y trabajo genuino se pueden construir resultados concretos”, sostuvo Santacroce.

Con el territorio y la experiencia de gestión como uno de sus pilares, RAÍS avanza en la construcción de una alternativa provincial que combine conocimiento, participación y capacidad de gestión para proyectar una Santa Fe con más desarrollo y oportunidades.

Lectura rápida

¿Qué realizó RAÍS en Funes? Un nuevo encuentro como parte de su construcción en la provincia.

¿Quién encabezó la jornada? El intendente Roly Santacroce.

¿Cuándo se llevó a cabo el encuentro? Recientemente, sin una fecha específica mencionada.

¿Dónde se realizó el evento? En Funes, provincia de Santa Fe.

¿Por qué es importante RAÍS? Busca sumar miradas y construir propuestas concretas para Santa Fe.

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