FOTO: Cristian "Pity" Álvarez presentará a sus nuevos defensores en la audiencia de hoy

Buenos Aires, 19 agosto (NA) – Cristian "Pity" Álvarez presentará la designación de sus nuevos abogados en la audiencia de juicio de este miércoles para que continúen con su defensa durante el debate oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré de Villa Lugano.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, este último ya había defendido al músico en el inicio de la investigación, pero luego renunció.

De acuerdo a lo informado, este martes por la noche Queijeiro y el Pity se reunieron para detallar los últimos movimientos de la defensa, la cual en estos momentos está a cargo de un abogado oficial.

En el escrito, solicitan además la suspensión y reprogramación del debate oral por un plazo prudencial, "suficiente para que la nueva defensa técnica particular, pueda tomar efectivo conocimiento de la totalidad de las actuaciones, analizar la prueba incorporada, examinar los antecedentes del proceso y diseñar adecuadamente la estrategia defensiva, garantizándose de este modo un ejercicio real, efectivo y no meramente formal del derecho de defensa".

El artista sostuvo que ambos profesionales "resultan ser letrados de mi exclusiva confianza, razón por la cual solicito sean tenidos por designados para asumir mi defensa técnica en las presentes actuaciones".

La cuarta audiencia del debate comenzará a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires, donde cuatro policías fueron citados para que presten declaración.