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Deportes

El tenista australiano Nick Kyrgios dio positivo por cocaína en un control antidoping

El deportista, que supo ser finalista de Wimbledon en 2022, confirmó a través de un comunicado que dio positivo en un control antidoping por consumo de la sustancia. La noticia sacudió al mundo del tenis.

19/08/2026 | 09:08Redacción Cadena 3

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Novak Djokovic y Nick Kyrgios luego de la final de Wimbledon 2022.

FOTO: Novak Djokovic y Nick Kyrgios luego de la final de Wimbledon 2022.

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Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- El mundo del tenis recibió una dura noticia este miércoles, tras la confirmación de que el australiano Nick Kyrgios, finalista de Wimbledon en 2022, dio positivo en un control antidoping por consumir cocaína.

Kyrgios, quien ha enfrentado diversas lesiones en los últimos años que le han impedido alcanzar su mejor nivel, admitió los hechos a través de un comunicado en sus redes sociales.

 “Hace poco no superé un control antidopaje en Mallorca tras dar positivo por cocaína”, escribió. Y agregó: “Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad”.

“A veces me siento impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice”, acotó, en otro tramo de su escrito.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Nick Kyrgios dio positivo en un control antidoping por cocaína.

¿Quién es el involucrado?
El tenista australiano Nick Kyrgios, conocido por su carrera en Wimbledon.

¿Cuándo se confirmó?
La noticia fue confirmada el miércoles 19 de agosto.

¿Dónde se dio a conocer?
El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales.

¿Por qué es relevante?
Este suceso impacta al mundo del tenis, dado el perfil de Kyrgios como ex finalista.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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