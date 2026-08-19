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Cadena 3 transmite su programación desde Mar del Plata
La radio estará este miércoles y jueves en “La Feliz”, con el Estudio Federal Sancor Seguros. La cobertura mostrará la propuesta turística de invierno de la ciudad.
19/08/2026 | 08:18Redacción Cadena 3
FOTO: El Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3, en Mar del Plata.
FOTO: El Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3, en Mar del Plata.
FOTO: El Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3, en Mar del Plata.
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Audio. Cadena 3 transmite su programación desde Mar del Plata
Juntos
Cadena 3 desembarca este miércoles 19 y jueves 20 de agosto en Mar del Plata para transmitir su programación con el Estudio Federal Sancor Seguros.
La cobertura tendrá como objetivo mostrar cómo “La Feliz” busca consolidar una identidad propia como destino de invierno, mediante una agenda cultural, gastronómica y turística orientada a atraer visitantes fuera de la temporada de verano.
El programa Juntos se realizará desde la ciudad balnearia con Agustina Vivanco y Sergio Suppo. Además, habrá salidas en vivo para "Ahora País", "La Argentina Posible", "Amamos Argentina" y "La Argentina, Hoy".
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FOTO: Agustín González, Agustina Vivanco y Sergio Suppo, con el Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3
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Durante la primera jornada, el Estudio Federal estará instalado en el hotel Torres de Manantiales. El jueves, en tanto, la programación se trasladará al Parque Industrial de Mar del Plata.
De esta manera, Cadena 3 recorrerá distintos puntos de la ciudad para conocer sus atractivos, conversar con sus protagonistas y reflejar la actividad productiva y turística marplatense durante la temporada invernal.
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Lectura rápida
¿Qué evento realiza Cadena 3?
Cadena 3 realiza una transmisión especial desde Mar del Plata con el Estudio Federal Sancor Seguros.
¿Quiénes presentan el programa?
El programa Juntos es presentado por Agustina Vivanco y Sergio Suppo.
¿Cuándo se lleva a cabo la transmisión?
La transmisión se lleva a cabo el 19 y 20 de agosto.
¿Dónde se instalará el Estudio Federal?
El Estudio Federal estará en el hotel Torres de Manantiales y luego en el Parque Industrial de Mar del Plata.
¿Por qué se realiza esta cobertura?
La cobertura busca mostrar la identidad de Mar del Plata como destino de invierno y atraer visitantes fuera de la temporada de verano.