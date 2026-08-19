Cadena 3 transmite su programación desde Mar del Plata

FOTO: El Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3, en Mar del Plata.

FOTO: El Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3, en Mar del Plata.

FOTO: El Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3, en Mar del Plata.

Cadena 3 desembarca este miércoles 19 y jueves 20 de agosto en Mar del Plata para transmitir su programación con el Estudio Federal Sancor Seguros.

La cobertura tendrá como objetivo mostrar cómo “La Feliz” busca consolidar una identidad propia como destino de invierno, mediante una agenda cultural, gastronómica y turística orientada a atraer visitantes fuera de la temporada de verano.

El programa Juntos se realizará desde la ciudad balnearia con Agustina Vivanco y Sergio Suppo. Además, habrá salidas en vivo para "Ahora País", "La Argentina Posible", "Amamos Argentina" y "La Argentina, Hoy".

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FOTO: Agustín González, Agustina Vivanco y Sergio Suppo, con el Estudio Federal Sancor Seguros de Cadena 3

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Durante la primera jornada, el Estudio Federal estará instalado en el hotel Torres de Manantiales. El jueves, en tanto, la programación se trasladará al Parque Industrial de Mar del Plata.

De esta manera, Cadena 3 recorrerá distintos puntos de la ciudad para conocer sus atractivos, conversar con sus protagonistas y reflejar la actividad productiva y turística marplatense durante la temporada invernal.

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