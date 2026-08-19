Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 19 de agosto.
El sorteo número 18867 de la quiniela matutina se realizó el miércoles 19 de agosto a las 15:00, destacando el número 8090, que representa a "A primera (El Miedo)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18867 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 19 de agosto a las 15:00, destacando el número a la cabeza 8090, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Miedo).
1° 8090
2° 7412
3° 3731
4° 8749
5° 1610
6° 2282
7° 2201
8° 7191
9° 1257
10° 3209
11° 3989
12° 1694
13° 4557
14° 4829
15° 3821
16° 1194
17° 6911
18° 1473
19° 3830
20° 1655
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18867 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 19 de agosto a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8090.
¿Qué significa el número 8090?
Se interpreta como "A primera (El Miedo)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
8090, 7412, 3731, 8749, 1610.