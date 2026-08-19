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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 19 de agosto.

El sorteo número 18867 de la quiniela matutina se realizó el miércoles 19 de agosto a las 15:00, destacando el número 8090, que representa a "A primera (El Miedo)". Conocé los resultados completos.

19/08/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18867 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 19 de agosto a las 15:00, destacando el número a la cabeza 8090, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Miedo).

1° 8090

2° 7412

3° 3731

4° 8749

5° 1610

6° 2282

7° 2201

8° 7191

9° 1257

10° 3209

11° 3989

12° 1694

13° 4557

14° 4829

15° 3821

16° 1194

17° 6911

18° 1473

19° 3830

20° 1655

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18867 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 19 de agosto a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8090.

¿Qué significa el número 8090?
Se interpreta como "A primera (El Miedo)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
8090, 7412, 3731, 8749, 1610.

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