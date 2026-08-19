Causa ANDIS: piden que Nadia Beller declare en Argentina por los dichos de Cerimedo

La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este miércoles un nuevo pedido judicial, esta vez con una protagonista que permanece internada en Bolivia luego de sobrevivir a un ataque a balazos.

La diputada nacional Marcela Pagano pidió que Nadia Beller sea citada de manera urgente como testigo ante la Justicia argentina para que aporte información sobre los dichos que, según afirmó públicamente, le habría transmitido su expareja, el argentino Fernando Cerimedo.

Cerimedo permanece detenido en Bolivia, acusado por el ataque contra Beller, mientras la Justicia de ese país investiga el episodio.

El pedido de Pagano fue presentado ante los tribunales federales de Retiro y contempla la posibilidad de que Beller declare por videoconferencia o mediante un mecanismo de cooperación judicial con Bolivia.

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Qué podría aportar Nadia Beller a la causa ANDIS

La solicitud apunta principalmente a conocer qué información posee Beller sobre la difusión de los audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que dieron origen a la investigación por presuntos hechos de corrupción.

Según relató Beller en entrevistas concedidas desde el centro de salud donde permanece internada, Cerimedo le habría contado que Natalia Basil, su esposa en Argentina y ex empleada de ANDIS, habría participado de la filtración de esas grabaciones.

De acuerdo con esa versión, Cerimedo y Basil habrían difundido los audios con el objetivo de exponer presuntos hechos de corrupción.

Beller también habría señalado que cuenta con conversaciones o registros vinculados con esas afirmaciones.

Por ese motivo, Pagano no solo solicitó que sea convocada como testigo, sino que reclamó que se adopten medidas para preservar la evidencia digital que podría estar en poder de la mujer.

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El temor por los teléfonos y las pruebas digitales

En su presentación, la legisladora advirtió sobre el riesgo de que la información pueda ser eliminada o modificada.

Beller fue atacada a balazos el lunes por la noche y, según trascendió, durante el episodio le sustrajeron su teléfono celular. Para Pagano, ese dispositivo podría contener información relevante para determinar cómo se originó y difundió el material que derivó en la causa ANDIS.

El planteo incluye la posibilidad de preservar archivos originales, copias de seguridad, correos electrónicos y conversaciones almacenadas en servicios de mensajería o en la nube.

La causa está en manos del juzgado federal 11, subrogado por el juez Ariel Lijo, mientras que la investigación está delegada en la fiscalía de Franco Picardi.

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Beller permanece internada en Bolivia

La abogada continúa internada en terapia intensiva luego del ataque. Desde el centro asistencial brindó declaraciones a medios y vinculó públicamente el atentado con información que asegura conocer.

En ese contexto, sus dichos sobre Cerimedo adquirieron especial relevancia para la investigación argentina.

El exconsultor vinculado a La Libertad Avanza fue detenido en Bolivia cuando, según la información difundida inicialmente, se disponía a regresar a Argentina. Su defensa, sin embargo, sostiene que no tuvo participación en el ataque contra Beller.

Mientras tanto, la Justicia boliviana avanza sobre la investigación por el intento de feminicidio y deberá definir la situación procesal de Cerimedo.

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La causa por los audios de Spagnuolo

La investigación argentina tiene actualmente 19 personas procesadas, entre ellas el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. Paralelamente, se realizaron nuevas indagatorias a otros 29 imputados y resta que el juez Lijo defina su situación procesal.

El expediente busca determinar si existió un esquema de direccionamiento de compras públicas de medicamentos e insumos de alto costo, con presuntos sobreprecios y pagos de sobornos a funcionarios del organismo durante la primera etapa del gobierno de Javier Milei.

Además, está previsto que el 26 de agosto comiencen las pericias sobre los audios que dieron origen al expediente. El objetivo será determinar, entre otros aspectos, si las grabaciones fueron adulteradas o editadas mediante inteligencia artificial.

En ese escenario, la eventual declaración de Beller podría aportar una nueva pieza para reconstruir quién tuvo acceso a los audios, cómo fueron obtenidos y de qué manera llegaron a los medios de comunicación.