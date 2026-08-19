De la TV a los olivos: el giro de Diego Niembro, el hombre que encontró su lugar en Traslasierra

FOTO: Diego Niembro cambió las cámaras por la producción de aceite de oliva.

Diego Niembro pasó buena parte de su vida profesional entre cámaras, estudios de televisión y contenidos deportivos. Durante casi 20 años trabajó en cadenas como Fox Sports y ESPN, pero una de sus grandes pasiones terminó marcándole otro camino: el parapente.

Los viajes para volar por las sierras de Córdoba lo llevaron hace tres décadas hasta Traslasierra. Aquella primera impresión quedó guardada en su memoria: el clima, el paisaje y la sensación de haber llegado a un lugar completamente diferente.

Muchos años después, esa imagen se transformó en un proyecto de vida.

Junto a su esposa, Josefina, Niembro compró una finca en Luyaba, en el valle de Traslasierra, y comenzó una producción de aceite de oliva que hoy se destaca entre las de mayor calidad de la provincia. El producto acaba de ser reconocido como el mejor aceite de oliva en la feria federal Caminos y Sabores y también obtuvo una distinción de oro en un concurso internacional realizado en Japón.

Del parapente a los olivos

"Siempre tuve claro que quería ir para otro lado", contó Niembro en diálogo con La Argentina posible.

Su vínculo con Córdoba comenzó a través del parapente. Viajaba desde Buenos Aires para volar en La Cumbre y, junto con amigos, empezó a internarse cada vez más en Traslasierra.

La primera vez que llegó a la zona quedó impactado.

"Parecía que nos habíamos pasado a otro mundo", recordó sobre aquel viaje de hace unos 30 años.

Después vivió un tiempo en España, donde también conoció de cerca la actividad olivícola. Al regresar a la Argentina, y ya con su primera hija, decidió buscar un campo en Córdoba.

La oportunidad apareció en Luyaba, entre San Javier y Merlo, donde encontró una propiedad que ya tenía olivos. A ese cultivo le sumó unas 3.000 plantas y comenzó a darle forma al emprendimiento familiar.

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Un proyecto de vida y una apuesta por la calidad

La decisión no fue solamente comercial.

"Fue un poco las dos cosas", explicó Niembro. Por un lado, estaba la posibilidad de desarrollar un emprendimiento; por otro, el deseo de construir una vida diferente junto a su familia, lejos del ritmo de Buenos Aires.

El objetivo tampoco fue convertirse en el mayor productor posible.

"Yo no sé si queremos crecer tanto. Si queremos afianzar nuestra calidad", explicó.

Esa búsqueda de excelencia atraviesa todo el proceso de producción. La cosecha se realiza de manera manual y el tiempo entre la recolección y el procesamiento de la aceituna es una de las claves para conseguir un aceite de alta calidad.

"Para lograr un aceite premium, vos tenés que estar un poco obsesivo en el momento de cosecha", sostuvo.

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El trabajo artesanal, además, les permite cuidar el estado de la fruta antes de llegar a la fábrica.

Para Niembro, el reconocimiento obtenido en Caminos y Sabores es una confirmación de ese camino. Pero no es el único premio que recibió su producción: también consiguió una medalla de oro en un campeonato internacional de aceite de oliva realizado en Japón.

"La escuela de la excelencia"

El entrevistado también habló sobre la influencia de su familia y de su experiencia en los medios.

Ser hijo de Fernando Niembro, uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país, significó crecer en un ambiente marcado por la exigencia profesional.

"Es la escuela de la excelencia más que de la grandeza", definió.

Esa diferencia también explica su mirada sobre el emprendimiento. Para Niembro, el éxito no necesariamente está asociado con vender más o convertirse en una empresa cada vez más grande.

Su prioridad es sostener la calidad del producto y construir alrededor de la finca una experiencia que permita a los visitantes conocer los olivos, el proceso de producción y el paisaje de Traslasierra.

El desafío de conseguir cosecheros

El crecimiento de la producción también tiene un impacto sobre la economía local. La cosecha requiere una importante cantidad de trabajadores durante aproximadamente dos meses y medio.

Niembro explicó que cada vez resulta más difícil conformar los equipos de cosecha y destacó el trabajo de personas de la zona que participan de esa tarea.

Algunos de los cosecheros tienen alrededor de 70 años y encuentran en esos meses una fuente de ingresos complementaria.

"Es mano de obra intensiva durante dos meses. Es difícil encontrar la gente que pueda tener el tiempo", explicó.

Un nuevo movimiento en Traslasierra

Para Niembro, su emprendimiento forma parte de un fenómeno más amplio en la región: la llegada de nuevos proyectos vinculados al turismo, la gastronomía y el bienestar.

En ese proceso destaca la interacción entre los nuevos habitantes y quienes viven históricamente en la zona.

"Creo que fundamos como una nueva cultura", sostuvo al describir esa convivencia entre quienes llegaron desde Buenos Aires y otros puntos del país y la comunidad local.

El desarrollo de emprendimientos gastronómicos y turísticos, junto con propuestas vinculadas al bienestar, amplió la oferta de la región y generó nuevas oportunidades.

En ese escenario, el aceite de oliva se convirtió para Niembro en mucho más que un producto.

Es parte de la vida que eligió construir en Traslasierra.

"Yo sí encontré ese mundo"

A los 55 años, Niembro ya dejó el parapente, aunque aquella pasión fue determinante para encontrar el lugar donde finalmente decidió echar raíces.

Ante la consulta de si aquel "otro mundo" que imaginó cuando llegó por primera vez a Traslasierra es el mismo que consiguió construir, la respuesta fue contundente: "Yo sí encontré ese mundo".

Y ese mundo hoy tiene olivos, aceite de oliva, familia, paisaje y una finca en Luyaba. Un proyecto que nació después de años de televisión y viajes, pero que terminó convirtiendo aquella antigua pasión por volar sobre las sierras en una nueva forma de vida.

Entrevista de Guillermo López.