La historia de superación de un cordobés que correrá 246 kilómetros en Grecia: "Siempre podemos"

Nicolás Navarro tiene 42 años, es oriundo de Villa María de Río Seco y lleva 15 años vinculado al mundo del running. Ahora se prepara para uno de los mayores desafíos de su trayectoria: recorrer 246 kilómetros entre Esparta y Atenas, en Grecia, en una exigente ultramaratón que pondrá nuevamente a prueba sus límites.

Su historia de superación comenzó mucho antes de las grandes distancias. Desde su infancia convive con la epilepsia, una condición que lo llevó a enfrentar distintos obstáculos y que, lejos de detenerlo, se convirtió en parte de un camino marcado por la perseverancia.

La rutina de Navarro también refleja ese esfuerzo. Cada día se levanta a las 5 de la mañana para cumplir con sus responsabilidades laborales en un hotel dedicado a la caza de palomas, ubicado a unos 60 kilómetros de su pueblo. Después de extensas jornadas de trabajo, encuentra el momento para entrenar y continuar con su preparación.

Para Nico, la clave está en la organización y en tener un objetivo claro. “Organizándonos y trazándonos un objetivo, creo que siempre podemos”, sostiene al hablar de la manera en que logra combinar el trabajo, el entrenamiento y sus proyectos personales.

Pero correr, para él, no es solamente una cuestión deportiva. Navarro también utiliza cada desafío para ayudar a su comunidad a través de iniciativas solidarias. Entre ellas se encuentra “Un Kilómetro, Una Sonrisa”, una propuesta con la que busca recaudar donaciones y colaborar con personas e instituciones que atraviesan dificultades en el norte de Córdoba.

“Uno no va a solucionar nada, pero gestos pequeños son importantes”, explica. Bajo esa premisa, ha impulsado distintas acciones, entre ellas la colaboración para pintar una escuela. También invita a otros vecinos a sumarse a sus iniciativas, ya sea corriendo, en bicicleta o acompañándolo de diferentes maneras durante sus desafíos.

Su mensaje apunta además a quienes sienten que no tienen tiempo o condiciones para comenzar a hacer actividad física. Su recomendación es sencilla: “Tómense 30 minutos para salir a caminar”. Para Navarro, incorporar movimiento a la rutina cotidiana puede convertirse en una herramienta importante para cuidar tanto la salud física como la mental.

Su propia historia demuestra esa evolución. El hombre que hoy se prepara para recorrer 246 kilómetros recuerda que sus primeros pasos como corredor fueron mucho más modestos: comenzó haciendo apenas dos kilómetros.

Ahora, cada entrenamiento lo acerca a una nueva meta y también a una oportunidad para llevar más lejos su mensaje de esfuerzo y solidaridad. La carrera entre Esparta y Atenas representa un desafío deportivo de enorme magnitud, pero para Navarro también es una forma de demostrar que los límites pueden correrse con constancia, organización y determinación.

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Antes de despedirse, el ultramaratonista no deja de mencionar el lugar al que pertenece. “No piensen que hay cosas malas, Río Seco es un lugar hermoso”, afirma, reivindicando sus raíces y el vínculo con su comunidad.

Entre kilómetros, madrugadas y jornadas de trabajo, Nicolás Navarro continúa construyendo una historia en la que el deporte funciona como motor de superación y, al mismo tiempo, como una herramienta para tender una mano a los demás.

Entrevista de " La Argentina posible"