Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 19 de agosto
Las cotizaciones del dólar hoy en Argentina muestran distintas tasas, con el oficial a $1.515 y el blue a $1.560. Conocé cómo impactan en tu economía personal y qué factores las afectan.
FOTO: Dólar
Este miércoles 19 de agosto, las cotizaciones del dólar en Argentina presentan un panorama variado que impacta en la economía cotidiana de los argentinos. Las principales tasas son las siguientes:
- Dólar oficial: Con un valor de compra de $1.465 y venta de $1.515, esta es la cotización regulada por el Banco Central.
- Dólar blue: La cotización más conocida en el mercado negro se encuentra en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
- Dólar bolsa: Este tipo de cambio, también conocido como MEP, cotiza a $1.521.9 para la compra y $1.523.7 para la venta.
- Contado con liquidación: Se cotiza a $1.579.9 para la compra y $1.580.4 para la venta.
- Dólar mayorista: La cotización mayorista es de $1.489 para la compra y $1.498 para la venta.
- Dólar cripto: Para aquellos que operan en el mundo de las criptomonedas, se presenta a $1.581.29 para la compra y $1.585.46 para la venta.
- Dólar tarjeta: Para las compras en el exterior, se encuentra en $1.904.5 para la compra y $1.969.5 para la venta.
Las diferencias en las cotizaciones del dólar se deben a varios factores. El dólar oficial es el tipo de cambio establecido por el gobierno y se utiliza principalmente para transacciones legales y pagos de importaciones. En cambio, el dólar blue surge de la demanda en el mercado negro, donde muchos argentinos buscan el acceso a divisas para proteger sus ahorros de la inflación.
La diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial se amplía principalmente por la incertidumbre económica que enfrenta el país, como las crisis financieras y las políticas cambiarias restrictivas que en muchos casos empujan a la población a buscar alternativas en el mercado paralelo.
Además, el impacto de la inflación y las políticas del Banco Central también influyen en la cotización. La gran variabilidad en los precios internacionales de las materias primas y la situación política del país generan fluctuaciones constantes, afectando tanto a consumidores como a inversores.
Es fundamental para los ciudadanos seguir de cerca estas cotizaciones, ya que tienen un efecto directo en la capacidad de compra, viajes al exterior y operaciones con tarjetas en divisas. Las diferencias entre los tipos de cambio pueden resultar en gastos imprevistos que afecten el presupuesto familiar.
Lectura rápida
¿Qué cotización tiene el dólar oficial hoy?
El dólar oficial se encuentra en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.
¿Cuánto cotiza el dólar blue?
El dólar blue cotiza a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.
¿Qué afecta la cotización del dólar en Argentina?
Factores como la inflación, políticas cambiarias y la incertidumbre económica influyen en la cotización del dólar.
¿Cuál es la diferencia entre dólar oficial y blue?
El dólar oficial es el tipo de cambio regulado, mientras que el blue es el precio en el mercado paralelo.
¿Cómo impactan las cotizaciones en la economía cotidiana?
Las cotizaciones del dólar afectan la capacidad de compra, costos de bienes importados y gastos en el extranjero.