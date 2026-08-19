El Festival Argentino de Historieta ¡FAH! regresa al Rojas con una intensa agenda de actividades

FOTO: La nueva edición del ¡FAH!, el paraíso para los amantes de las historietas.

Buenos Aires, 19 agosto (NA) - El Festival Argentino de Historieta (¡FAH!) celebrará su tercera edición del 4 al 6 de septiembre en el Centro Cultural Rojas, con acceso libre y gratuito. Este evento reunirá a autores, lectores, editores y al público en general.

La inauguración está programada para el viernes 4 a las 17.30, mientras que las actividades del sábado 5 y domingo 6 se llevarán a cabo de 14 a 21. El festival contará con la participación de más de 40 sellos editoriales y de autopublicación provenientes de diferentes regiones del país.

Organizado por la comisión de historieta de la Cámara Argentina del Libro y el Centro Cultural Rojas, este festival busca ofrecer una visión amplia del género, con actividades dirigidas tanto a lectores experimentados como a aquellos que se acercan por primera vez a la historieta.

La programación incluirá charlas, talleres gratuitos, espectáculos, proyecciones y propuestas que integran la historieta con otras disciplinas artísticas, como la música, los títeres y el teatro. Entre las actividades destacadas, se proyectará Astérix y Obélix: Misión Cleopatra, en honor al centenario del nacimiento de René Goscinny, guionista de Astérix.

Asimismo, se llevará a cabo la charla "Chamamé: un recorrido entre música e historietas por la historia del género", con la participación del novelista gráfico argentino Óscar Zárate, y un conversatorio sobre humor gráfico feminista que contará con la presencia de la viñetista española Flavita Banana.

Para el público infantil, habrá un taller a cargo de Chanti, reconocido referente de la historieta argentina para chicos. Además, se podrá visitar la exposición El sueñero, del historietista, ilustrador y guionista Enrique Breccia, quien estará presente durante el encuentro.

Entre los invitados especiales también figuran Kundo Krunch, Carlos Gómez y otros destacados del medio, junto con Alejandra Lunik, Isol, Fer Calvi, Quique Alcatena, Pablo Vigo, Diego Agrimbau, Maite Diorio, Luciano Saracino, Daniel Duche, Jok, Diego Greco, Christian Montenegro, Agustina Casot, Juan Pez y Lucía Martínez Mayer.

La feria editorial y de autopublicaciones será otro de los ejes del festival, con la participación de sellos como Estudio Mafia, Hotel de las Ideas, Primavera Revólver, Comiks Debris, Comic.ar, Maten al Mensajero, Tren en Movimiento, Libros del Zorzal, La Editorial Común, Ovni Press, Pictus, Loco Rabia y Colihue, entre otros.

Con esta nueva edición, ¡FAH! busca consolidar un espacio de encuentro para la historieta argentina, promover su diálogo con otras expresiones artísticas y acercar el género a un público amplio.

El festival se realizará en el Centro Cultural Rojas, ubicado en Avenida Corrientes 2038, y cuenta con el respaldo del Instituto Francés, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Archivo de Historieta de la Biblioteca Nacional, Latingráfica, Posca y diversas organizaciones del sector como Viñetas Sueltas.